Король Чарльз III отменил последнее почетное звание своего брата, принца Эндрю.

Опубликованное в официальном издании Великобритании Gazette заявление свидетельствует, что монарх аннулировал членство скандального родственника в Ордене Подвязки.

– Король распорядился, что назначение Эндрю Альберта Кристиана Эдварда Маунтбаттен-Виндзора рыцарем-товарищем Благороднейшего Ордена Подвязки от 23 апреля 2006 года должно быть отменено и аннулировано, а его имя удалено из реестра этого Ордена, – говорится в документе.

Принца Эндрю лишили последних почестей

Этим старший брат не ограничился, лишив младшего звания рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Напомним, что в октябре Эндрю лишился титула “принца” и покинул резиденцию Royal Lodge из-за его связей с Джеффри Эпштейном. Младший брат короля также потерял право называться герцогом Йоркским, графом Инвернессом и бароном Киллили, а также Его Королевским Высочеством.

Опальный родственник должен переехать в один из домов на территории Сандрингема. Его экс-жена Сара Фергюсон также должна найти новое жилье, ведь она потеряла титул герцогини Йоркской.

При этом их дочери – принцессы Беатрис и Евгения – сохраняют свои титулы.

В чем обвиняют принца Эндрю

Скандал вокруг имени принца Эндрю продолжается уже много лет. В 2014 году в документах в рамках дела впервые упомянули заявление Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что в несовершеннолетнем возрасте стала жертвой секс-торговли и что ее принуждали к сексуальным контактам с принцем Эндрю.

В 2021 году Джуффре подала против него гражданский иск в Нью-Йорке, где повторила обвинения в сексуальном насилии и физическом принуждении. Эндрю все отрицал и заявлял, что фотография, на которой они вместе, могла быть поддельной.

В 2022 году стороны достигли внесудебного урегулирования без признания вины со стороны принца. В этом году Вирджиния Джуффре покончила жизнь самоубийством.

