Його імʼя видалено: король Чарльз III позбавив принца Ендрю останнього титулу
- Король Чарльз III анулював членство принца Ендрю в Ордені Підв’язки.
- Ендрю також позбавили звання лицаря Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.
- У жовтні він утратив титул "принца" та мусив залишити Royal Lodge через зв’язки з Джеффрі Епштейном.
Король Чарльз III скасував останнє почесне звання свого брата, принца Ендрю.
Оприлюднена в офіційному виданні Великої Британії Gazette заява свідчить, що монарх анулював членство скандального родича в Ордені Підв’язки.
– Король розпорядився, що призначення Ендрю Альберта Крістіана Едварда Маунтбаттен-Віндзора лицарем-співтоваришем Найблагороднішого Ордена Підв’язки від 23 квітня 2006 року має бути скасовано та анульовано, а його ім’я видалено з реєстру цього Ордена, – йдеться в документі.
Принца Ендрю позбавили останніх почестей
Цим старший брат не обмежився, позбавивши молодшого звання лицаря Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.
Нагадаємо, що в жовтні Ендрю лишився без титулу “принца” та покинув резиденцію Royal Lodge через його зв’язки з Джеффрі Епштейном. Молодший брат короля також втратив право називатися герцогом Йоркським, графом Інвернессом і бароном Кіллілі, а також Його Королівською Високістю.
Опальний родич має перебратися до одного з будинків на території Сандрінгема. Його ексдружина Сара Фергюсон також має знайти нове житло, адже втратила титул герцогині Йоркської.
При цьому їхні доньки – принцеси Беатріс і Євгенія – зберігають свої титули.
У чому звинувачують принца Ендрю
Скандал навколо імені принца Ендрю триває вже багато років. У 2014 році у документах у межах справи вперше згадали заяву Вірджинії Джуффре. Вона стверджувала, що в неповнолітньому віці стала жертвою секс-торгівлі та що її примушували до сексуальних контактів з принцом Ендрю.
У 2021 році Джуффре подала проти нього цивільний позов у Нью-Йорку, де повторила звинувачення у сексуальному насильстві та фізичному примушуванні. Ендрю все заперечував і заявляв, що фотографія, на якій вони разом, могла бути підробленою.
У 2022 році сторони досягли позасудового врегулювання без визнання провини з боку принца. Цього року Вірджинія Джуффре вчинила самогубство.