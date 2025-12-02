Король Чарльз III скасував останнє почесне звання свого брата, принца Ендрю.

Оприлюднена в офіційному виданні Великої Британії Gazette заява свідчить, що монарх анулював членство скандального родича в Ордені Підв’язки.

– Король розпорядився, що призначення Ендрю Альберта Крістіана Едварда Маунтбаттен-Віндзора лицарем-співтоваришем Найблагороднішого Ордена Підв’язки від 23 квітня 2006 року має бути скасовано та анульовано, а його ім’я видалено з реєстру цього Ордена, – йдеться в документі.

Принца Ендрю позбавили останніх почестей

Цим старший брат не обмежився, позбавивши молодшого звання лицаря Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Нагадаємо, що в жовтні Ендрю лишився без титулу “принца” та покинув резиденцію Royal Lodge через його зв’язки з Джеффрі Епштейном. Молодший брат короля також втратив право називатися герцогом Йоркським, графом Інвернессом і бароном Кіллілі, а також Його Королівською Високістю.

Опальний родич має перебратися до одного з будинків на території Сандрінгема. Його ексдружина Сара Фергюсон також має знайти нове житло, адже втратила титул герцогині Йоркської.

При цьому їхні доньки – принцеси Беатріс і Євгенія – зберігають свої титули.

У чому звинувачують принца Ендрю

Скандал навколо імені принца Ендрю триває вже багато років. У 2014 році у документах у межах справи вперше згадали заяву Вірджинії Джуффре. Вона стверджувала, що в неповнолітньому віці стала жертвою секс-торгівлі та що її примушували до сексуальних контактів з принцом Ендрю.

У 2021 році Джуффре подала проти нього цивільний позов у Нью-Йорку, де повторила звинувачення у сексуальному насильстві та фізичному примушуванні. Ендрю все заперечував і заявляв, що фотографія, на якій вони разом, могла бути підробленою.

У 2022 році сторони досягли позасудового врегулювання без визнання провини з боку принца. Цього року Вірджинія Джуффре вчинила самогубство.

Джерело : PageSix

