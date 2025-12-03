У США відкрили сезон кінопремій церемонією Gotham Awards, що формує нові тренди року.

Вибір журі у категорії Найкращий документальний фільм неабияк здивував – перемогу віддали режисерці Юлії Локтєвій, яка народилася в Росії, а потім з батьками виїхала до США.

На Gotham Awards переміг фільм про росіян

За перемогу в номінації на 35-й церемонії змагалися пʼять документальних стрічок.

2000 метрів до Андріївки – режисер Мстислав Чернов, що здобув перший оскар для України;

BLKNWS: Terms & Conditions – режисер Келіл Джозеф;

Мої небажані друзі: Частина I – Останнє повітря в Москві – режисерка Юлія Локтєва, що зараз називає себе Джулія Локтєв;

Ідеальна сусідка – режисерка Гіта Гандбір;

Візьми душу у руку та йди – режисерка Сепідех Фарсі.

Стрічка Локтєвої сфокусована на представниках “незалежної російської журналістики”, які виїхали з РФ через переслідування з боку влади.

Режисерка подає їхній досвід як спробу зберегти професію в умовах путінської цензури у період, що безпосередньо передував повномасштабному вторгненню в Україну.

На цьому тлі стрічка Чернова, присвячена злочинам Росії та документуванню українського спротиву, опинилася поза списком нагороджених. Видання Variety називає перемогу Локтєвої одним із найбільш несподіваних рішень церемонії.

Gotham Awards 2025 – список переможців

Найкращий фільм – Одна битва за іншою

Найкращий міжнародний фільм – Це був лише нещасний випадок

Найкращий режисер – Джафар Панахі (Це був лише нещасний випадок)

Прорив року серед режисерів – Акінола Девіс-молодший (Тінь мого батька)

Найкращий оригінальний сценарій – Це був лише нещасний випадок

Найкращий адаптований сценарій – Пілліон

Найкраща головна роль – Сопе Дірісу (Тінь мого батька)

Найкраща роль другого плану – Вунмі Мосаку (Грішники)

Прорив року серед акторів – Абу Сангара (Історія Сулеймана)

Нагадаємо, що українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова пройшла кваліфікацію на кінопремію Оскар. Шортліст претендентів оголосять 16 грудня 2025 року.

