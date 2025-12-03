Фільм 2000 метрів до Андріївки поступився на Gotham Awards російським журналістам
- 35-та церемонія Gotham Awards відкрила сезон кінопремій у США.
- У категорії Найкращий документальний фільм перемогла стрічка про російських журналістів.
- Фільм 2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова залишився без нагороди.
У США відкрили сезон кінопремій церемонією Gotham Awards, що формує нові тренди року.
Вибір журі у категорії Найкращий документальний фільм неабияк здивував – перемогу віддали режисерці Юлії Локтєвій, яка народилася в Росії, а потім з батьками виїхала до США.
На Gotham Awards переміг фільм про росіян
За перемогу в номінації на 35-й церемонії змагалися пʼять документальних стрічок.
- 2000 метрів до Андріївки – режисер Мстислав Чернов, що здобув перший оскар для України;
- BLKNWS: Terms & Conditions – режисер Келіл Джозеф;
- Мої небажані друзі: Частина I – Останнє повітря в Москві – режисерка Юлія Локтєва, що зараз називає себе Джулія Локтєв;
- Ідеальна сусідка – режисерка Гіта Гандбір;
- Візьми душу у руку та йди – режисерка Сепідех Фарсі.
Стрічка Локтєвої сфокусована на представниках “незалежної російської журналістики”, які виїхали з РФ через переслідування з боку влади.
Режисерка подає їхній досвід як спробу зберегти професію в умовах путінської цензури у період, що безпосередньо передував повномасштабному вторгненню в Україну.
На цьому тлі стрічка Чернова, присвячена злочинам Росії та документуванню українського спротиву, опинилася поза списком нагороджених. Видання Variety називає перемогу Локтєвої одним із найбільш несподіваних рішень церемонії.
Gotham Awards 2025 – список переможців
- Найкращий фільм – Одна битва за іншою
- Найкращий міжнародний фільм – Це був лише нещасний випадок
- Найкращий режисер – Джафар Панахі (Це був лише нещасний випадок)
- Прорив року серед режисерів – Акінола Девіс-молодший (Тінь мого батька)
- Найкращий оригінальний сценарій – Це був лише нещасний випадок
- Найкращий адаптований сценарій – Пілліон
- Найкраща головна роль – Сопе Дірісу (Тінь мого батька)
- Найкраща роль другого плану – Вунмі Мосаку (Грішники)
- Прорив року серед акторів – Абу Сангара (Історія Сулеймана)
Нагадаємо, що українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова пройшла кваліфікацію на кінопремію Оскар. Шортліст претендентів оголосять 16 грудня 2025 року.