У США відкрили сезон кінопремій церемонією Gotham Awards, що формує нові тренди року.

Вибір журі у категорії Найкращий документальний фільм неабияк здивував – перемогу віддали режисерці Юлії Локтєвій, яка народилася в Росії, а потім з батьками виїхала до США.

На Gotham Awards переміг фільм про росіян

За перемогу в номінації на 35-й церемонії змагалися пʼять документальних стрічок.

  • 2000 метрів до Андріївки – режисер Мстислав Чернов, що здобув перший оскар для України;
  • BLKNWS: Terms & Conditions – режисер Келіл Джозеф;
  • Мої небажані друзі: Частина I – Останнє повітря в Москві – режисерка Юлія Локтєва, що зараз називає себе Джулія Локтєв;
  • Ідеальна сусідка – режисерка Гіта Гандбір;
  • Візьми душу у руку та йди – режисерка Сепідех Фарсі.

Стрічка Локтєвої сфокусована на представниках “незалежної російської журналістики”, які виїхали з РФ через переслідування з боку влади.

Режисерка подає їхній досвід як спробу зберегти професію в умовах путінської цензури у період, що безпосередньо передував повномасштабному вторгненню в Україну.

На цьому тлі стрічка Чернова, присвячена злочинам Росії та документуванню українського спротиву, опинилася поза списком нагороджених. Видання Variety називає перемогу Локтєвої одним із найбільш несподіваних рішень церемонії.

Gotham Awards 2025 – список переможців

  • Найкращий фільм – Одна битва за іншою
  • Найкращий міжнародний фільм – Це був лише нещасний випадок
  • Найкращий режисер – Джафар Панахі (Це був лише нещасний випадок)
  • Прорив року серед режисерів – Акінола Девіс-молодший (Тінь мого батька)
  • Найкращий оригінальний сценарій – Це був лише нещасний випадок
  • Найкращий адаптований сценарій – Пілліон
  • Найкраща головна роль – Сопе Дірісу (Тінь мого батька)
  • Найкраща роль другого плану – Вунмі Мосаку (Грішники)
  • Прорив року серед акторів – Абу Сангара (Історія Сулеймана)

Нагадаємо, що українська документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова пройшла кваліфікацію на кінопремію Оскар. Шортліст претендентів оголосять 16 грудня 2025 року.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКінопреміяМстислав ЧерновРосійська пропаганда
