Американская певица Майли Сайрус обручилась со своим партнером, музыкантом Максом Морандо.
О помолвке стало известно после того, как 33-летняя Сайрус и 27-летний Морандо вместе прошли по красной дорожке на мировой премьере фильма Аватар: Огонь и пепел в Лос-Анджелесе.
В фильме звучит ее песня Dream As One.
На фото певица открыто демонстрировала роскошное кольцо с бриллиантом, инкрустированным в массивную 14-каратную золотую оправу.
Позже представители ювелирного бренда Jacquie Aiche подтвердили, что украшение создано на заказ специально для Майли.
На премьере Сайрус появилась в черном платье без бретелек с лелитками, структурированным корсетом, пышной юбкой и шлейфом. Морандо выбрал классический черный костюм и белую рубашку.
Через несколько часов после премьеры отец Макса, Дэн Морандо, опубликовал в соцсетях пост с поздравлениями. Он поделился фотографиями с частного празднования, вероятно в суши-ресторане, где было четко видно новое обручальное кольцо Сайрус. На других фото пара обнимается и улыбается в кругу друзей и родных.
Впервые Майли засветила обручальное кольцо еще в середине ноября. Также она показывала кольцо во время празднования своего дня рождения в прошлые выходные. Теперь предположения получили подтверждение.
Отношения Майли Сайрус и Макса Морандо
Пара познакомилась несколько лет назад – ранее певица рассказывала, что ходила на свидание вслепую. Впрочем, вслепую, как оказалось, оно было только для нее.
Намек на роман Майли впервые сделала в ноябре 2021 года, когда выложила совместные фото с Gucci Love Parade. В декабре того же года пару видели вместе за кулисами на шоу Miley’s New Year’s Eve Party в Майами.
В апреле 2022 года их застукали за поцелуями в Лос-Анджелесе, а через полгода источники сообщили, что отношения стали «очень серьезными».
Морандо для певицы не только возлюбленный, но и музыкальный коллега — он работал над несколькими ее треками. В 2024 году Макс сопровождал Майли на Грэмми, где она получила две награды за хит Flowers. Затем влюбленные съехались.
Майли Сайрус называет Макса Морандо своим вдохновением и призналась, что они прекрасно понимают друг друга, несмотря на принадлежность к разным поколениям: она принадлежит к миллениалам, он – к поколению Z.