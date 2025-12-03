Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Врубай и Смарагдове небо: какие треки украинцы слушали в 2025 году
- Apple Music и Spotify подвели итоги 2025 года и опубликовали рейтинг самых популярных песен.
- Оба списка возглавили треки Смарагдове небо (Drevo) и Врубай (Parfeniuk).
Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2025 года и опубликовали рейтинг песен, которые украинцы слушали чаще всего.
Какие треки слушали украинцы в 2025 году
В рейтинг Apple Music вошло 100 песен, 53 из которых принадлежат украинским исполнителям. Также в списке 29 иностранных и 18 российских треков.
В десятку самых популярных композиций 2025 года на Apple Music вошли:
- Parfeniuk — Врубай;
- Drevo — Смарагдове небо;
- Teddy Swims — Bad Dreams;
- Тоня Матвиенко — Кульбаби;
- Jerry Heil и Yarmak — З якого ти поверху неба?;
- The Weeknd и Anitta – São Paulo;
- Monatik — А що?;
- Adam — Ау ау;
- Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam;
- Леди Гага и Бруно Марс – Die with a Smile.
В отличие от Apple Music, в Spotify опубликовали 50 самых популярных песен украинских артистов, а не всех, что украинцы слушали на платформе.
Рейтинг также возглавили треки Смарагдове небо и Врубай. В список попала только одна композиция на русском языке — Крепче рэпера KRBK (39 место).
- Drevo — Смарагдове небо;
- Parfeniuk — Врубай;
- Osty, Клавдія Петрівна — Не лякай;
- Jerry Heil и Yarmak — З якого ти поверху неба?;
- Sadsvit — Касета;
- Domiy — Нагадай;
- Sadsvit, Структура щастя — Силуети;
- Шугар — Олєг;
- Cheev — Рана;
- Шугар — Тьотя.
