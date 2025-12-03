Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2025 года и опубликовали рейтинг песен, которые украинцы слушали чаще всего.

Какие треки слушали украинцы в 2025 году

В рейтинг Apple Music вошло 100 песен, 53 из которых принадлежат украинским исполнителям. Также в списке 29 иностранных и 18 российских треков.

В десятку самых популярных композиций 2025 года на Apple Music вошли:

  1. Parfeniuk — Врубай;
  2. Drevo — Смарагдове небо;
  3. Teddy Swims — Bad Dreams;
  4. Тоня Матвиенко — Кульбаби;
  5. Jerry Heil и Yarmak — З якого ти поверху неба?;
  6. The Weeknd и Anitta – São Paulo;
  7. Monatik — А що?;
  8. Adam — Ау ау;
  9. Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam;
  10. Леди Гага и Бруно Марс – Die with a Smile.
Рейтинг найпопулярніших пісень 2025 на Apple Music

Фото: Apple Music

В отличие от Apple Music, в Spotify опубликовали 50 самых популярных песен украинских артистов, а не всех, что украинцы слушали на платформе.

Рейтинг также возглавили треки Смарагдове небо и Врубай. В список попала только одна композиция на русском языке — Крепче рэпера KRBK (39 место).

  1. Drevo — Смарагдове небо;
  2. Parfeniuk — Врубай;
  3. Osty, Клавдія Петрівна — Не лякай;
  4. Jerry Heil и Yarmak — З якого ти поверху неба?;
  5. Sadsvit — Касета;
  6. Domiy — Нагадай;
  7. Sadsvit, Структура щастя — Силуети;
  8. Шугар — Олєг;
  9. Cheev — Рана;
  10. Шугар — Тьотя.
Spotify

Фото: Spotify

Фото: Drevo, Parfeniuk

