Музичні стримінгові сервіси Apple Music та Spotify підбили підсумки 2025 року та опублікували рейтинг пісень, які українці слухали найчастіше.

Які треки слухали українці у 2025 році

До рейтингу Apple Music увійшло 100 пісень, 53 з яких належать українським виконавцям. Також у списку 29 іноземних та 18 російських треків.

До десятки найпопулярніших композицій 2025 на Apple Music увійшли:

Parfeniuk – Врубай; Drevo – Смарагдове небо; Teddy Swims – Bad Dreams; Тоня Матвієнко – Кульбаби; Jerry Heil та Yarmak – З якого ти поверху неба?; The Weeknd та Anitta – São Paulo; Monatik – А що?; Adam – Ау ау; Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam; Леді Гага та Бруно Марс – Die with a Smile.

На відміну від Apple Music, у Spotify опублікували 50 найпопулярніших пісень українських артистів, а не всіх, що українці слухали на платформі.

Рейтинг також очолили треки Смарагдове небо і Врубай. До списку потрапила лише одна композиція російською мовою – Крепче репера KRBK (39 місце).

Drevo – Смарагдове небо; Parfeniuk – Врубай; Osty, Клавдія Петрівна – Не лякай; Jerry Heil та Yarmak – З якого ти поверху неба?; Sadsvit – Касета; Domiy – Нагадай; Sadsvit, Структура щастя – Силуети; Шугар – Олєг; Cheev – Рана; Шугар – Тьотя.

Фото: Drevo, Parfeniuk

