Врубай і Смарагдове небо: які треки українці слухали у 2025 році
- Apple Music та Spotify підбили підсумки 2025 року та опублікували рейтинг найпопулярніших пісень.
- Обидва списки очолили треки Смарагдове небо (Drevo) та Врубай (Parfeniuk).
Музичні стримінгові сервіси Apple Music та Spotify підбили підсумки 2025 року та опублікували рейтинг пісень, які українці слухали найчастіше.
Які треки слухали українці у 2025 році
До рейтингу Apple Music увійшло 100 пісень, 53 з яких належать українським виконавцям. Також у списку 29 іноземних та 18 російських треків.
До десятки найпопулярніших композицій 2025 на Apple Music увійшли:
- Parfeniuk – Врубай;
- Drevo – Смарагдове небо;
- Teddy Swims – Bad Dreams;
- Тоня Матвієнко – Кульбаби;
- Jerry Heil та Yarmak – З якого ти поверху неба?;
- The Weeknd та Anitta – São Paulo;
- Monatik – А що?;
- Adam – Ау ау;
- Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam;
- Леді Гага та Бруно Марс – Die with a Smile.
На відміну від Apple Music, у Spotify опублікували 50 найпопулярніших пісень українських артистів, а не всіх, що українці слухали на платформі.
Рейтинг також очолили треки Смарагдове небо і Врубай. До списку потрапила лише одна композиція російською мовою – Крепче репера KRBK (39 місце).
- Drevo – Смарагдове небо;
- Parfeniuk – Врубай;
- Osty, Клавдія Петрівна – Не лякай;
- Jerry Heil та Yarmak – З якого ти поверху неба?;
- Sadsvit – Касета;
- Domiy – Нагадай;
- Sadsvit, Структура щастя – Силуети;
- Шугар – Олєг;
- Cheev – Рана;
- Шугар – Тьотя.
