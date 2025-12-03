Музичні стримінгові сервіси Apple Music та Spotify підбили підсумки 2025 року та опублікували рейтинг пісень, які українці слухали найчастіше.

Які треки слухали українці у 2025 році

До рейтингу Apple Music увійшло 100 пісень, 53 з яких належать українським виконавцям. Також у списку 29 іноземних та 18 російських треків.

До десятки найпопулярніших композицій 2025 на Apple Music увійшли:

  1. Parfeniuk – Врубай;
  2. Drevo – Смарагдове небо;
  3. Teddy Swims – Bad Dreams;
  4. Тоня Матвієнко – Кульбаби;
  5. Jerry Heil та Yarmak – З якого ти поверху неба?;
  6. The Weeknd та Anitta – São Paulo;
  7. Monatik – А що?;
  8. Adam – Ау ау;
  9. Misha Miller та Alex Velea – Bam Bam;
  10. Леді Гага та Бруно Марс – Die with a Smile.
Рейтинг найпопулярніших пісень 2025 на Apple Music

Фото: Apple Music

На відміну від Apple Music, у Spotify опублікували 50 найпопулярніших пісень українських артистів, а не всіх, що українці слухали на платформі.

Рейтинг також очолили треки Смарагдове небо і Врубай. До списку потрапила лише одна композиція російською мовою – Крепче репера KRBK (39 місце).

  1. Drevo – Смарагдове небо;
  2. Parfeniuk – Врубай;
  3. Osty, Клавдія Петрівна – Не лякай;
  4. Jerry Heil та Yarmak – З якого ти поверху неба?;
  5. Sadsvit – Касета;
  6. Domiy – Нагадай;
  7. Sadsvit, Структура щастя – Силуети;
  8. Шугар – Олєг;
  9. Cheev – Рана;
  10. Шугар – Тьотя.
Spotify

Фото: Spotify

