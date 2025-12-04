Google підбив підсумки 2025 року та представив рейтинг найпопулярніших запитів серед українських користувачів.

Аналіз пошукової активності дозволив визначити ключові теми, персоналії та події, які найбільше цікавили українців протягом року.

Найпопулярніші запити Google 2025

Вже другий рік поспіль лідером пошуків став Графік відключення світла. Другу сходинку посів проєкт Холостяк 2025, який наразі транслює телеканал СТБ і головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк.

На третьому місці серіал Гра в кальмара 2, прем’єра якого відбулася на Netflix наприкінці минулого року. До першої десятки також увійшли запити: лабубу, Усик Дюбуа, Венздей 2 сезон, Ущелина, Гангстерленд, Євробачення 2025 та НАБУ.

Рейтинг персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом 2025 року, очолив боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про головного героя Холостяка 14 Тараса Цимбалюка та прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

У категорії Втрати найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, російського актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик

Тарас Цимбалюк

Юлія Свириденко

Тімур Міндіч

Макс Корж

Меланія Трамп

Леся Нікітюк

Костянтин Темляк

Геннадій Труханов

Джозеф Паркер Пішли назавжди: Анна Жук

Андрій Парубій

Роман Попов

Оззі Осборн

Максим Неліпа

Євгенія Добровольська

Тигран Кеосаян

Чарлі Кірк

Юрій Ніколаєв

Халк Хоган Питання: Що таке?: Білий квиток

НАБУ

Мобілізаційне розпорядження

Договір довічного утримання

ТРО

Відпустка за рахунок служби

Військова присяга

Соціальний супровід ветеранів

Військовий облік

Розмитнення на ЗСУ Покупка: Лабубу

Пікап для ЗСУ

Айфон 17

Жіноча військова форма

Гарна вишиванка

Екофло

Дрогобицька сіль

Військові облігації

Валюта в банку

Генератор Фільм: Ущелина

Носферату

Хороша погана дівчинка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша провина

Мікі 17

Ліло і Стіч

28 років потому Серіал року: Гра в кальмара 2

Венздей 2 сезон

Гангстерленд

Зворотній напрямок

Будиночок на щастя 6 сезон

Джінні і Джорджія

День шакала

Далеке місто

Кохання та полум’я

Бункер мільярдерів

Джерело : Google

