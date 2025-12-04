Полиция Розмонта не обнаружила ни одного видеодоказательства в подтверждение того, что актрисе Таре Рид подсыпали что-то в напиток, когда она была в гостиничном баре.

Об этом говорится в официальном заявлении департамента общественной безопасности.

Что показали камеры наблюдения

В полиции сообщили, что на камерах видно, как Тара Рид находилась в баре отеля недалеко от Чикаго. В то же время ни одного момента, когда кто-то прикасался или что-то добавлял в ее напиток, не зафиксировано.

Правоохранители также уточнили, что ее бокал салфеткой накрыл бармен, когда актриса отлучилась, ведь это стандартная практика заведения.

Сейчас следователи ждут медицинские документы Рид. В заявлении подчеркивают, что департамент “не может подтвердить, проводила ли больница какие-либо специальные химические тесты”. Актриса тоже пока не получила свои результаты.

До поступления медицинских данных или новой информации полиция продолжит прорабатывать возможные версии. Пока же правоохранители “не установили факта совершения преступления”, поэтому подозреваемых пока нет.

Реакция Тары Рид

После обнародования промежуточных выводов полиции актриса повторила, что считает себя жертвой, которой подмешали препарат.

– Никто не оказывается в больнице после восьми часов в бессознательном состоянии, если выпил только один напиток. Последнее, что я помню, – один коктейль, а потом я очнулась в больнице, – заявила Рид.

Звезда Американского пирога назвала этот инцидент “самым страшным ощущением в жизни” и призналась, что он сильно повлиял на ее психическое состояние.

– Я чувствовала себя беспомощной. Я не могу спать из-за того, что произошло. Я верю, что меня на самом деле обманули. Со мной что-то случилось, – уверена 50-летняя актриса.

Напомним, что в прошлом у звезды были проблемы с употреблением психотропных веществ. Ранее Тара Рид отмечала, что выпила в баре бокал вина, но сейчас уже говорит почему-то о “коктейле”.

Источник : PageSix

