Що сталося з бокалом Тари Рід: поліція зробила заяву
- Поліція Розмонта не знайшла на відео доказів, що хтось торкався напою Тари Рід.
- Бармен накрив її склянку серветкою – це стандартна практика, кажуть у поліції.
- Правоохоронці чекають на медичні документи акторки, результати вона ще не отримала.
Поліція Розмонта не виявила жодного відеодоказу на підтвердження того, що акторці Тарі Рід підсипали щось у напій, коли вона була в готельному барі.
Про це йдеться в офіційній заяві департаменту громадської безпеки.
Що показали камери спостереження
У поліції повідомили, що на камерах видно, як Тара Рід перебувала у барі готелю поблизу Чикаго. Водночас жодного моменту, де хтось торкався чи щось додавав у її напій, не зафіксовано.
Правоохоронці також уточнили, що її бокал серветкою накрив бармен, коли акторка відлучилася, адже це стандартна практика закладу.
Наразі слідчі чекають на медичні документи Рід. У заяві підкреслюють, що департамент “не може підтвердити, чи проводила лікарня будь-які спеціальні хімічні тести”. Акторка теж поки не отримала свої результати.
До надходження медичних даних чи нової інформації поліція продовжить опрацьовувати можливі версії. Наразі ж правоохоронці “не встановили факту вчинення злочину”, тому підозрюваних наразі немає.
Реакція Тари Рід
Після оприлюднення проміжних висновків поліції акторка повторила, що вважає себе жертвою, якій підмішали препарат.
– Ніхто не опиняється в лікарні після восьми годин у непритомному стані, якщо випив лише один напій. Останнє, що я пам’ятаю, – один коктейль, а потім я прокинулася в лікарні, – заявила Рід.
Зірка Американського пирога назвала цей інцидент “найстрашнішим відчуттям у житті” та зізналася, що він сильно вплинув на її психічний стан.
– Я почувалася безпомічною. Я не можу спати через те, що сталося. Я вірю, що мене насправді обдурили. Щось зі мною трапилося, – впевнена 50-річна акторка.
Нагадаємо, що в минулому зірка мала проблеми з вживанням психотропних речовин. Раніше Тара Рід зазначала, що випила у барі бокал вина, але зараз вже каже чомусь про “коктейль”.