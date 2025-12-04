Поліція Розмонта не виявила жодного відеодоказу на підтвердження того, що акторці Тарі Рід підсипали щось у напій, коли вона була в готельному барі.

Про це йдеться в офіційній заяві департаменту громадської безпеки.

Що показали камери спостереження

У поліції повідомили, що на камерах видно, як Тара Рід перебувала у барі готелю поблизу Чикаго. Водночас жодного моменту, де хтось торкався чи щось додавав у її напій, не зафіксовано.

Правоохоронці також уточнили, що її бокал серветкою накрив бармен, коли акторка відлучилася, адже це стандартна практика закладу.

Наразі слідчі чекають на медичні документи Рід. У заяві підкреслюють, що департамент “не може підтвердити, чи проводила лікарня будь-які спеціальні хімічні тести”. Акторка теж поки не отримала свої результати.

До надходження медичних даних чи нової інформації поліція продовжить опрацьовувати можливі версії. Наразі ж правоохоронці “не встановили факту вчинення злочину”, тому підозрюваних наразі немає.

Реакція Тари Рід

Після оприлюднення проміжних висновків поліції акторка повторила, що вважає себе жертвою, якій підмішали препарат.

– Ніхто не опиняється в лікарні після восьми годин у непритомному стані, якщо випив лише один напій. Останнє, що я пам’ятаю, – один коктейль, а потім я прокинулася в лікарні, – заявила Рід.

Зірка Американського пирога назвала цей інцидент “найстрашнішим відчуттям у житті” та зізналася, що він сильно вплинув на її психічний стан.

– Я почувалася безпомічною. Я не можу спати через те, що сталося. Я вірю, що мене насправді обдурили. Щось зі мною трапилося, – впевнена 50-річна акторка.

Нагадаємо, що в минулому зірка мала проблеми з вживанням психотропних речовин. Раніше Тара Рід зазначала, що випила у барі бокал вина, але зараз вже каже чомусь про “коктейль”.

Джерело : PageSix

