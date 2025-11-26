Актриса Тара Рид официально обратилась в полицию Розмонта после инцидента в баре отеля DoubleTree в Иллинойсе.

Звезда Американского пирога утверждает, что ее “накачали наркотиками”. Полиция подтвердила, что получила заявление от знаменитости и начала расследование.

Заявление Тары Рид – что говорят в полиции

Управление общественной безопасности Розмонта сообщило, что правоохранители уже связались с отелем и собирают видео с камер наблюдения.

В день, когда произошел инцидент, патрульные и парамедики приехали на вызов, что человеку плохо, после чего Рид доставили в больницу. Дополнительных материалов тогда не оформляли, потому что актриса не подавала заявление сразу.

Позже она задокументировала ход событий и передала все полиции. Тара Рид подчеркнула, что готова добиваться наказания, и поэтому подала заявление.

Представитель звезды сообщил, что актриса полностью сотрудничает со следствием. Сейчас она восстанавливается после случившегося и просит о конфиденциальности. Рид также призвала людей быть внимательными и не оставлять напитки без присмотра.

Что произошло в баре отеля

Тара остановилась в отеле DoubleTree в Розмонте, где должна была участвовать в публичном мероприятии. Вечером спустилась в бар и заказала бокал белого вина. В лобби, по ее словам, находилось “большое количество ютуберов”, и ситуация казалась ей странной.

Рид вышла покурить с одним из людей, которые там были, а когда вернулась, то увидела салфетку, накинутую на ее бокал. Последнее, что она помнит, как рядом с ними села пара незнакомцев. Дальше – провал.

– Следующее, что я помню, как просыпаюсь в больнице через восемь или более часов, – говорится в заявлении.

Актриса утверждает, что тот самый мужчина из лобби, с которым она вышла покурить перед инцидентом, связался с ней на следующий день. Он прислал ей видео, снятое в тот вечер.

По словам Тары Рид, сообщение было подозрительным, ведь мужчина писал, что “может остановить публикацию видео”. Он также сказал ей, что она сама вызвала охрану, и подтвердил, что знаменитость выпила только один бокал вина.

В больнице актрисе сказали, что ее “накачали в баре”. В клинику Рид попала в неадекватном состоянии.

Источник : PageSix

