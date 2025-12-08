Декабрь в Киеве – это месяц живой музыки, зимних премьер и событий, задающих ритм праздникам.

В программе – концерты, трибьюты, стендапы, оркестровый джаз, благотворительные инициативы, зимние шоу, Рождество с Pianoбой и уникальный вечер Тартак х ГуляйГород к 20-летию культового альбома.

Каждая неделя предлагает свое настроение – от камерного свинга до танцевальных вечеринок и театральных эмоций.

Caribbean Club – афиша событий в декабре 2025

Спектакли театра Черный Квадрат

В декабре на сцене Caribbean Club снова можно увидеть спектакли театра Черный Квадрат, известного своим откровенным юмором и острыми сюжетами.

В репертуаре – истории об отношениях, любви, близости и поисках себя. Расписание постановок:

10 декабря – Слева от разлуки, к северу от тебя;

11 декабря — Счастье всегда рядом;

13 декабря — Голая правда;

17 декабря — Не все любят порно;

20 декабря — 21 минута до и после секса;

24, 27, 28, 30, 31 декабря — другие спектакли из репертуара.

Все спектакли проходят на украинском языке.

Когда: 10, 11, 13, 17, 20, 24, 27, 28, 30, 31 декабря. Время уточняйте на сайте.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 490-890 грн.

Варьете Рояль

Изысканное шоу Рояль – это сочетание музыки, эротики и эстетики парижского кабаре. В стоимость билета входит напиток – бутылка просекко или вина на двоих.

На сцене – танцовщицы Анна Паламарчук, Екатерина Тришина, Светлана Черныш и музыкальные номера в аранжировках Алексея Боголюбова. Шоу с участием звездной вокалистки Lida Lee имеет благотворительную цель – сбор средств в поддержку ВСУ.

Когда: 12 и 26 декабря, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 1390-2990 грн (12 декабря), 1490–3190 грн (26 декабря).

Caribbean Disco Party

Каждую субботу Caribbean Club устраивает Caribbean Disco Party – вечеринки с живой музыкой, танцами и сетами, которые держат ритм до последнего трека.

На сцене – кавер-группы No Comments, Tokyo, Real Band. DJ Mustafaev создает атмосферу непрерывного танца.

31 декабря вас ждет особое новогоднее шоу с живой музыкой, танцами и праздничным меню.

Когда: 13, 20, 27 и 31 декабря, 18:30.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 290-590 грн.

Джазовые концерты хитов Фрэнка Синатры

Kyiv Jazz Quintet готовится представить программу с самыми известными хитами Фрэнка Синатры в современных аранжировках и с живым джазовым звучанием.

На сцене: Павел Пигура (вокал), Дмитрий Bobeen Александров (саксофон), Родион Иванов (клавишные), Сергей Клюенко (контрабас), Александр Лебеденко (барабаны).

Когда: 14 и 16 декабря, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 390-890 грн.

Украинское ретро и лекция Цукренко

В Caribbean Club прозвучат песни украинской эстрады 1960–80-х в современных аранжировках группы Мова: Киев мой, Не топчите ландыши, Ночь над Карпатами, Украина и другие.

Перед концертом музыкальный журналист и исследователь украинской эстрады Альберт Цукренко прочитает лекцию об историческом контексте этих хитов.

Когда: 21 декабря, 18:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 900-1900 грн.

Рождественский оркестровый джаз от Aniko Dolidze Big Band

Праздничная программа Merry Swinging Christmas в исполнении Aniko Dolidze Big Band – классические рождественские песни в свинговых аранжировках и хиты Оркестра Глена Миллера.

Когда: 22 декабря, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 490-1490 грн.

Рождество в стиле Jazz

Вечер рождественских мелодий в джазовых интерпретациях: White Christmas, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells, Santa Baby и другие.

Камерный формат и праздничные интерпретации от Александра Гука (вокал), Дмитрия Александрова (саксофон), Алексея Саранчина (рояль), Александра Емца (контрабас), Данила Кориня (барабаны).

Когда: 25 декабря, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 490-990 грн.

Тартак х ГуляйГород – 20 лет культовому альбому

К 20-летию альбома Тартак – ГуляйГород на сцену вернется оригинальный состав: Антон Егоров, Александр Положинский, Ирина Барамба и Анастасия Филатова.

Прозвучат все треки из альбома и несколько песен из других периодов группы. Это концерт, в котором музыка звучит в унисон с историей, голосами и традицией – вечер, который может больше никогда не повториться.

Когда: 28 декабря, 19:00.

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4).

Вход: 790-1790 грн.

Pepper’s Club – афиша событий в декабре 2025

Kudasov Band – Blues Christmas

Праздничная программа Blues Christmas от Kudasov Band – вечер блюза, рок-н-ролла и рождественских хитов в блюзовых аранжировках.

В программе прозвучат культовые сезонные композиции, создающие предпраздничное настроение и наполняющие вечер теплотой живого звучания.

Когда: 9 декабря, 19:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 290 грн.

Пашина 20. Битва имен – Энрике Иглесиас, Шакира, Карлос Сантана

Музыкальная битва легенд: хиты Иглесиаса, Шакиры и Сантаны в исполнении украинских артистов. Зрители будут определять победителя, а Павел Шилько (DJ Паша) будет делиться историями о звездах.

Это шоу сочетает концерт, соревнования и живую энергию мировых суперсобытий в одном вечере.

Когда: 10 декабря, 18:30.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 290 грн.

Благотворительные концерты #НаШапку

Pepper’s Club вместе с фондом Свои собирает средства на костные импланты для раненых защитников.

11 декабря выступит Yurcash, а 25 декабря – рождественский вечер Рождество для СВОИх с камерными выступлениями Татьяны Власовой, Юрия Строканя, Татуси Бо, Ольги Дубчак и ансамбля Zabava.

Когда: 11 и 25 декабря, 18:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: свободный.

Inside the Music: Brunch Edition. Эпизод 1 — Rock’n’Roll

В Pepper’s стартует новый формат – семейный познавательный бранч, сочетающий музыкальную историю, живое исполнение и гастрономические акценты.

Это интерактивная встреча с продюсером Павлом Шильком об истоках рок-н-ролла и знаменитых музыкантах. Живое звучание обеспечивает группа Pentagon.

В стоимость билета входят фирменные закуски от шефа и бокал вина, а для детей предусмотрены безалкогольные альтернативы.

Когда: 13 декабря, 13:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 990 грн.

Шоу Короли Трибьютов

Каждое воскресенье в Pepper’s Club проходит цикл бесплатных концертов, посвященных культовым артистам.

14 декабря Jack London исполнит взрывную программу Red Hot Chili Peppers, 21 декабря Pentagon представит праздничный трибьют Thank God It’s Christmas с хитами Queen, а 28 декабря No Comments воссоздадут атмосферу золотых 90-х.

Это три вечера, сочетающие ностальгию, мощный лайв и дух разных музыкальных эпох.

Когда: 14, 21, 28 декабря, 18:30.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный.

Dima Libra – Greatest Hits of XX Century

Вечер-ретроспектива золотых хитов ХХ века в исполнении лауреата премии YUNA и резидента проектов DJ Паши – Dima Libra.

В программе композиции Фрэнка Синатры, Deep Purple, Queen, ABBA, A-ha, Nirvana, Уитни Хьюстон и других легенд, подобранные так, чтобы провести слушателя через разные музыкальные настроения десятилетий.

Это концерт, сочетающий классику, соул и рок-баллады в единую эмоциональную историю.

Когда: 15 декабря, 19:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 390 грн.

Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band

Камерный джазовый вечер от Jazz in Kyiv Band с мягкой энергией живых инструментов и зимним настроением.

Музыканты создадут атмосферу тепла и уюта – ту, ради которой любят живые джазовые выступления. Это событие, которое возвращает к предпраздничной магии и дарит слушателям ощущение настоящего музыкального праздника.

Когда: 23 декабря, 19:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 490 грн.

Рождественский вечер вместе с Pianoбой

Дмитрий Шуров и Pianoбой в полном составе представят обновленную рождественскую программу – живую, искреннюю и эмоциональную.

В списке треков – Полуничне Небо, Кохання, Шампанські Очі, Вітчизна, Краще Що Є и другие знаковые композиции в новых интерпретациях.

Гостей ждут импровизации, теплый диалог с залом и традиционная праздничная кутья в конце вечера.

Когда: 24 декабря, 19:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 690 грн.

Winter Wonderland – The Jazzy Sisters & Band

Праздничная программа Winter Wonderland – это сочетание джазовых гармоний и рождественской классики в исполнении The Jazzy Sisters & Band.

Прозвучат Let It Snow, Jingle Bell Rock, White Christmas и другие хиты, создающие атмосферу тепла и легкости. Вечер подарит ощущение настоящего зимнего праздника и станет идеальным завершением года.

Когда: 29 декабря, 19:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 290 грн.

Гудбай 2025 – новогодняя программа

Новогодняя программа Гудбай 2025 – это живая музыка, сезонные хиты и праздничная атмосфера с легким клубным вайбом.

На сцене – Maski Cover Band с миксом поп, рок и блюзовых композиций от классики 60-х до современных треков.

Гостей ждет праздничный стол и пространство для того, чтобы загадать желание в правильной компании и правильном настроении.

Когда: 31 декабря, 18:30.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8).

Вход: от 790 грн.

Танцевальные live-вечера в Pepper’s Club

В декабре Pepper’s Club продолжает серию танцевальных live-вечеров. Каждую пятницу и субботу здесь звучат рок, попкавери, украинские треки и хиты, которые хочется петь вслух.

На сцене – Crispy Band, Maski Band, UA Band, Real Live Band, No Comments и Pentagon, которые создают энергию, с которой начинается настоящий зимний выходной.

Когда: по пятницам и субботам, 18:00.

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 250 грн.

Выставка Ukraine WOW – зимний сезон

Интерактивная выставка Ukraine WOW объявляет зимний сезон и обновляет экспозицию.

За два месяца проект посетили 160 тыс. человек, а благодаря билетам и благотворительным взносам собрано более 6,7 млн грн в поддержку украинских музеев.

Обновленная экспозиция работает до 11 января включительно.

Выставка включает более ста экспонатов – от сабли Ивана Мазепы до чемпионского пояса Александра Усика, VR-путешествий по Украине, интерактивных зон и экспозиции украинских трофеев.

Когда: до 11 января включительно.

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14-й путь.

Вход: график работы выставки и цены на билеты – по ссылке.

Фото: Pepper’s Club, Caribbean Club

