Грудень у Києві – це місяць живої музики, зимових прем’єр і подій, що задають ритм святам.

У програмі – концерти, триб’юти, стендапи, оркестровий джаз, благодійні ініціативи, зимові шоу, Різдво з Pianoбой і унікальний вечір Тартак х ГуляйГород до 20-річчя культового альбому.

Кожен тиждень пропонує свій настрій – від камерного свінгу до танцювальних вечірок і театральних емоцій.

Caribbean Club – афіша подій у грудні 2025

Вистави театру Чорний Квадрат

У грудні на сцені Caribbean Club знову можна побачити вистави театру Чорний Квадрат, відомого своїм відвертим гумором і гострими сюжетами.

У репертуарі — історії про стосунки, кохання, близькість і пошуки себе. Розклад постановок:

10 грудня –Ліворуч від розлуки, на північ від тебе;

11 грудня – Щастя завжди поруч;

13 грудня – Гола правда;

17 грудня – Не всі люблять порно;

20 грудня – 21 хвилина до та після сексу;

24, 27, 28, 30, 31 грудня – інші вистави з репертуару.

Усі вистави відбуваються українською мовою.

Коли: 10, 11, 13, 17, 20, 24, 27, 28, 30, 31 грудня. Час уточнюйте на сайті.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 490-890 грн.

Вар’єте Рояль

Вишукане шоу Рояль – це поєднання музики, еротики та естетики паризького кабаре. У вартість квитка входить напій – пляшка просеко або вина на двох.

На сцені – танцівниці Анна Паламарчук, Катерина Тришина, Світлана Черниш та музичні номери в аранжуваннях Олексія Боголюбова. Шоу за участі зіркової вокалістки Lida Lee має благодійну мету – збір коштів на підтримку ЗСУ.

Коли: 12 і 26 грудня, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 1390-2990 грн (12 грудня), 1490–3190 грн (26 грудня).

Caribbean Disco Party

Щосуботи Caribbean Club влаштовує Caribbean Disco Party – вечірки з живою музикою, танцями та сетами, які тримають ритм до останнього треку.

На сцені — кавер-гурти No Comments, Tokyo, Real Band. DJ Mustafaev створює атмосферу безперервного танцю.

31 грудня на вас чекає особливе новорічне шоу з живою музикою, танцями та святковим меню.

Коли: 13, 20, 27 і 31 грудня, 18:30.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 290-590 грн.

Джазові концерти хітів Френка Сінатри

Kyiv Jazz Quintet готується представити програму з найбільш відомими хітами Френка Сінатри у сучасних аранжуваннях і з живим джазовим звучанням.

На сцені: Павло Пигура (вокал), Дмитро Bobeen Александров (саксофон), Родіон Іванов (клавішні), Сергій Клюєнко (контрабас), Олександр Лебеденко (барабани).

Коли: 14 і 16 грудня, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 390-890 грн.

Українське ретро та лекція Цукренка

У Caribbean Club прозвучать пісні української естради 1960–80-х у сучасних аранжуваннях гурту Мова: Києве мій, Не топчіть конвалій, Ніч над Карпатами, Україно та інші.

Перед концертом музичний журналіст і дослідник української естради Альберт Цукренко прочитає лекцію про історичний контекст цих хітів.

Коли: 21 грудня, 18:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 900-1900 грн.

Різдвяний оркестровий джаз від Aniko Dolidze Big Band

Святкова програма Merry Swinging Christmas у виконанні Aniko Dolidze Big Band – класичні різдвяні пісні у свінгових аранжуваннях та хіти Оркестру Глена Міллера.

Коли: 22 грудня, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 490-1490 грн.

Різдво у стилі Jazz

Вечір різдвяних мелодій у джазових інтерпретаціях: White Christmas, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells, Santa Baby та інші.

Камерний формат та святкові інтерпретації від Олександра Гука (вокал), Дмитра Александрова (саксофон), Олексія Саранчина (рояль), Олександра Ємця (контрабас), Даніла Коріня (барабани).

Коли: 25 грудня, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 490-990 грн.

Тартак х ГуляйГород – 20 років культовому альбому

До 20-річчя альбому Тартак – ГуляйГород на сцену повернеться оригінальний склад: Антон Єгоров, Олександр Положинський, Ірина Барамба та Анастасія Філатова.

Пролунають усі треки з альбому й кілька пісень з інших періодів гурту. Це концерт, у якому музика звучить в унісон з історією, голосами й традицією – вечір, що може більше ніколи не повторитися.

Коли: 28 грудня, 19:00.

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4).

Вхід: 790-1790 грн.

Pepper’s Club – афіша подій у грудні 2025

Kudasov Band – Blues Christmas

Святкова програма Blues Christmas від Kudasov Band – вечір блюзу, рок-н-ролу та різдвяних хітів у блюзових аранжуваннях.

У програмі пролунають культові сезонні композиції, що створюють передсвятковий настрій і наповнюють вечір теплотою живого звучання.

Коли: 9 грудня, 19:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 290 грн.

Пашина 20. Битва імен – Енріке Іглесіас, Шакіра, Карлос Сантана

Музична битва легенд: хіти Іглесіаса, Шакіри та Сантани у виконанні українських артистів. Глядачі визначатимуть переможця, а Павло Шилько (DJ Паша) ділитиметься історіями про зірок.

Це шоу поєднує концерт, змагання та живу енергію світових суперзаходів в одному вечорі.

Коли: 10 грудня, 18:30.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 290 грн.

Благодійні концерти #НаШапку

Pepper’s Club разом із фондом Свої збирає кошти на кісткові імпланти для поранених захисників.

11 грудня виступить Yurcash, а 25 грудня – різдвяний вечір Різдво для СВОЇх із камерними виступами Тетяни Власової, Юрія Строканя, Татусі Бо, Ольги Дубчак і ансамблю Zabava.

Коли: 11 і 25 грудня, 18:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: вільний.

Inside the Music: Brunch Edition. Епізод 1 — Rock’n’Roll

У Pepper’s стартує новий формат – сімейний пізнавальний бранч, що поєднує музичну історію, живе виконання й гастрономічні акценти.

Це інтерактивна зустріч із продюсером Павлом Шильком про витоки рок-н-ролу та славетних музикантів. Живе звучання забезпечує гурт Pentagon.

У вартість квитка входять фірмові закуски від шефа та келих вина, а для дітей передбачені безалкогольні альтернативи.

Коли: 13 грудня, 13:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Віхд: від 990 грн.

Шоу Королі Тріб’ютів

Щонеділі в Pepper’s Club проходить цикл безкоштовних концертів, присвячених культовим артистам.

14 грудня Jack London виконає вибухову програму Red Hot Chili Peppers, 21 грудня Pentagon представить святковий триб’ют Thank God It’s Christmas із хітами Queen, а 28 грудня No Comments відтворять атмосферу золотих 90-х.

Це три вечори, що поєднують ностальгію, потужний лайв і дух різних музичних епох.

Коли: 14, 21, 28 грудня, 18:30.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний.

Dima Libra – Greatest Hits of XX Century

Вечір-ретроспектива золотих хітів ХХ століття у виконанні лауреата премії YUNA та резидента проєктів DJ Паші – Dima Libra.

У програмі композиції Френка Сінатри, Deep Purple, Queen, ABBA, A-ha, Nirvana, Уітні Г’юстон та інших легенд, дібрані так, щоб провести слухача крізь різні музичні настрої десятиліть.

Це концерт, що поєднує класику, соул і рок-баладами в єдину емоційну історію.

Коли: 15 грудня, 19:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 390 грн.

Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

Камерний джазовий вечір від Jazz in Kyiv Band з м’якою енергією живих інструментів і зимовим настроєм.

Музиканти створять атмосферу тепла й затишку – ту, заради якої люблять живі джазові виступи. Це подія, що повертає до передсвяткової магії та дарує слухачам відчуття справжнього музичного свята.

Коли: 23 грудня, 19:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 490 грн.

Різдвяний вечір разом із Pianoбой

Дмитро Шуров і Pianoбой повним складом представлять оновлену різдвяну програму – живу, щиру та емоційну.

У списку треків – Полуничне Небо, Кохання, Шампанські Очі, Вітчизна, Краще Що Є та інші знакові композиції в нових інтерпретаціях.

На гостей чекають імпровізації, теплий діалог із залом і традиційна святкова кутя наприкінці вечора.

Коли: 24 грудня, 19:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 690 грн.

Winter Wonderland – The Jazzy Sisters & Band

Святкова програма Winter Wonderland – це поєднання джазових гармоній і різдвяної класики у виконанні The Jazzy Sisters & Band.

Пролунають Let It Snow, Jingle Bell Rock, White Christmas та інші хіти, що створюють атмосферу тепла й легкості. Вечір подарує відчуття справжнього зимового свята та стане ідеальним завершенням року.

Коли: 29 грудня, 19:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 290 грн.

Гудбай 2025 – новорічна програма

Новорічна програма Гудбай 2025 – це жива музика, сезонні хіти та святкова атмосфера з легким клубним вайбом.

На сцені – Maski Cover Band із міксом поп, рок та блюзових композицій від класики 60-х до сучасних треків.

Гостей чекатиме святковий стіл і простір для того, щоб загадати бажання у правильній компанії та правильному настрої.

Коли: 31 грудня, 18:30.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8).

Вхід: від 790 грн.

Танцювальні live-вечори у Pepper’s Club

У грудні Pepper’s Club продовжує серію танцювальних live-вечорів. Щоп’ятниці та щосуботи тут лунають рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос.

На сцені – Crispy Band, Maski Band, UA Band, Real Live Band, No Comments та Pentagon, що створюють енергію, з якою починається справжній зимовий вихідний.

Коли: щоп’ятниці та щосуботи, 18:00.

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 250 грн.

Виставка Ukraine WOW – зимовий сезон

Інтерактивна виставка Ukraine WOW оголошує зимовий сезон та оновлює експозицію.

За два місяці проєкт відвідали 160 тис. людей, а завдяки квиткам та благодійним внескам зібрано понад 6,7 млн грн на підтримку українських музеїв.

Оновлена експозиція працює до 11 січня включно.

Виставка включає понад сто експонатів – від шаблі Івана Мазепи до чемпіонського пояса Олександра Усика, VR-мандрівок Україною, інтерактивних зон та експозиції українських трофеїв.

Коли: до 11 січня включно.

Де: Київський центральний залізничний вокзал, 14-та колія.

Вхід: графік роботи виставки та ціни на квитки – за посиланням.

Фото: Pepper’s Club, Caribbean Club

