Фильм Одна битва за другой стал лидером по количеству номинаций на премию Золотой глобус 2026.

Картина режиссера Пола Томаса Андерсона получила девять номинаций, в частности — лучший фильм, режиссура и сценарий.

Список претендентов опубликовало издание Variety.

Номинанты на Золотой глобус 2026

Восемьдесят третья церемония вручения премии Золотой глобус запланирована на 11 января.

Трансляцию события обеспечат CBS и Paramount+. Ведущей выступит американская стендап-комикесса и актриса Никки Глейзер.

После фильма Андерсона наибольшее количество номинаций (восемь) получила лента Сентиментальная ценность, еще семь имеет фильм Грешники.

Среди телепроектов первое место занимает Белый лотос, который получил шесть номинаций; далее — Юночество с пятью номинациями, Убийства в одном здании и Разрыв получили по четыре каждая.

В категории дистрибьюторов первенство удерживает Netflix с 35 номинациями в кино и на телевидении.

На второй позиции разместились Warner Bros. и HBO, которые вместе набрали 31 номинацию.

Кроме основных премий, организаторы Золотого глобуса сообщили, что в этом году Хелен Миррен получит награду Сесиля Б. ДеМилля, а Сара Джессика Паркер станет лауреаткой премии Кэрол Бернетт.

Золотой глобус 2026: лучшая драма

  • Франкенштейн;
  • Гамнет;
  • Простая случайность;
  • Тайный агент;
  • Сентиментальная ценность;
  • Грешники.

Золотой глобус 2026: лучшая комедия или мюзикл

  • Голубая луна;
  • Бугония;
  • Марти Суприм;
  • Ни одного выбора;
  • Новая волна;
  • Одна битва за другой.

Золотой глобус 2026: лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон — Одна битва за другой;
  • Райан Куглер – Грешники;
  • Гильермо дель Торо – Франкенштейн;
  • Джафар Панахи — Простая случайность;
  • Йоаким Триера — Сентиментальная ценность;
  • Хлоя Чжао – Гамнет.

Золотой глобус 2026: лучший сценарий

  • Марти Суприм;
  • Гамнет;
  • Простая случайность;
  • Одна битва за другой;
  • Сентиментальная ценность;
  • Грешники.

Золотой глобус 2026: лучший актер в драме

  • Джоэл Эджертон — Поезд во снах;
  • Вагнер Мора — Тайный агент;
  • Оскар Айзек – Франкенштейн;
  • Дуэйн Джонсон – Незломленный;
  • Майкл Б. Джордан – Грешники;
  • Джереми Аллен Уайт — Спрингстин.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в драме

  • Джесси Бакли – Гамнет;
  • Дженнифер Лоуренс — Сдохни, любимый;
  • Ренате Рейнсве — Сентиментальная ценность;
  • Джулия Робертс — После охоты;
  • Тесса Томпсон – Гедда;
  • Ева Виктор — Прости, девочка.

Золотой глобус 2026: лучший актер в комедии или мюзикле

  • Тимоти Шаламе — Марти Суприм;
  • Джордж Клуни — Джей Келли;
  • Леонардо ДиКаприо — Одна битва за другой;
  • Итан Хоук — Голубая луна;
  • Ли Бёнхон — Ни одного выбора;
  • Джесси Племонс — Бугония.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в комедии или мюзикле

  • Роуз Бирн — Я не железная;
  • Синтия Эриво — Wicked: Чародейка 2;
  • Кейт Хадсон — Песня любви;
  • Чейз Инфинити — Одна битва за другой;
  • Аманда Сейфрид — Завещание Энн Ли;
  • Эмма Стоун — Бугония.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант – Незломленный;
  • Эль Фаннинг — Сентиментальная ценность;
  • Ариана Гранде — Wicked: Чародейка 2;
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос — Сентиментальная ценность;
  • Эми Мэдиган — Оружие;
  • Чейз Инфинити — Одна битва за другой.

Золотой глобус 2026: лучший актер второго плана

  • Бенисио дель Торо — Одна битва за другой;
  • Стеллан Скарсгард — Сентиментальная ценность;
  • Пол Мескал — Гамнет;
  • Адам Сэндлер — Джей Келли;
  • Шон Пенн — Одна битва за другой;
Золотой глобус 2026: лучший мультфильм

  • Арко;
  • Убийца Демонов: Замок Бесконечности;
  • Элио;
  • Кейпоп-охотницы на демонов;
  • Маленькая Амели или герой дождя;
  • Зоотрополис 2.

Золотой глобус 2026: лучший иностранный фильм

  • Простая случайность;
  • Ни одного выбора;
  • Тайный агент;
  • Сентиментальная ценность;
  • Сират;
  • Голос Хинд Раджаб.

Золотой глобус 2026: приз за достижения в прокате

  • Аватар: Огонь и пепел;
  • F1;
  • Кейпоп-охотницы на демонов;
  • Миссия невыполнима 6;
  • Грешники;
  • Оружие;
  • Wicked: Чародейка 2;
  • Зоотрополис 2.

Золотой глобус 2026: лучший саундтрек

  • Франкенштейн;
  • Грешники;
  • Одна битва за другой;
  • Сират;
  • Гамнет;
  • F1.

Золотой глобус 2026: лучшая оригинальная песня

  • Dream As One — Аватар: Огонь и пепел;
  • Golden — Кейпоп-охотницы на демонов;
  • I Lied To You – Грешники;
  • No Place Like Home — Wicked: Чародейка 2;
  • The Girl In The Bubble — Wicked: Чародейка 2;
  • Train Dreams — Поезд во снах.

Золотой глобус 2026: лучший драматический сериал

  • Больница Питт;
  • Дипломатка;
  • Единая;
  • Разрыв;
  • Хромые кони;
  • Белый лотос.

Золотой глобус 2026: лучший комедийный сериал

  • Хитрости;
  • Начальная школа Эбботт;
  • Убийства в одном здании;
  • Никто этого не хочет;
  • Киностудия;
  • Медведь.

Золотой глобус 2026: лучший минисериал

  • Юночество;
  • Всё ее вина;
  • Зверь во мне;
  • Черное зеркало;
  • Умереть ради секса;
  • Девушка моего сына.

Золотой глобус 2026: лучший актер в драматическом сериале

  • Стерлинг К. Браун – Рай;
  • Диего Луна – Андор;
  • Гэри Олдман — Хромые кони;
  • Марк Руффало – Задание;
  • Адам Скотт – Разрыв;
  • Ноа Уайл — Больница Питт.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в драматическом сериале

  • Кэти Бейтс – Метлок;
  • Бритт Ловер – Разрыв;
  • Хелен Миррен – Гангстерленд;
  • Белла Рэмзи — Одни из нас;
  • Кери Рассел – Дипломатка;
  • Рей Сигорн – Единая.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в комедийном сериале

  • Дженна Ортега – Уэнздэй;
  • Джин Смарт – Хитрости;
  • Наташа Лионн — Покерфейс;
  • Селена Гомес — Убийства в одном здании;
  • Айо Эдебири – Медведь;
  • Кристен Белл — Никто этого не хочет.

Золотой глобус 2026: лучший актер в комедийном сериале

  • Глен Пауэлл — Силы Чеда;
  • Стив Мартин — Убийства в одном здании;
  • Сет Роген — Киностудия;
  • Мартин Шорт — Убийства в одном здании;
  • Джереми Аллен Уайт – Медведь;
  • Адам Броди — Никто этого не хочет.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в минисериале

  • Клэр Дэйнс — Зверь во мне;
  • Рашида Джонс — Черное зеркало;
  • Аманда Сейфрид — Долгая яркая река;
  • Сара Снук — Всё ее вина;
  • Мишель Уильямс — Умереть ради секса;
  • Робин Райт — Девушка моего сына.

Золотой глобус 2026: лучший актер в минисериале

  • Джейкоб Элорди — Узкая тропа на далёкий север;
  • Пол Джаматти — Черное зеркало;
  • Стивен Грэм – Юночество;
  • Чарли Ханнэм — Чудовиськ: История Эда Гейна;
  • Джуд Лоу — Черный кролик;
  • Мэттью Риз — Зверь во мне.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса второго плана в сериале

  • Керри Кун — Белый лотос;
  • Эрин Догерти — Юночество;
  • Ханна Айнбиндер – Хитрости;
  • Кэтрин О’Хара – Киностудия;
  • Паркер Поузи — Белый лотос;
  • Эйми Ли Вуд — Белый лотос.

Золотой глобус 2026: лучший актёр второго плана в сериале

  • Оуэн Купер – Юночество;
  • Билли Крадап — Утреннее шоу;
  • Волтон Гоггинс — Белый лотос;
  • Джейсон Айзекс — Белый лотос;
  • Трамелл Тиллман – Разрыв;
  • Эшли Уолтерс – Юночество.
