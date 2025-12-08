Золотой глобус 2026: Дженна Ортега и Леонардо Ди Каприо в списке номинантов
- Фильм Одна битва за другой Пола Томаса Андерсона получил наибольшее количество номинаций на Золотой глобус 2026 - девять.
- Ленты Сентиментальная ценность и Грешники получили восемь и семь номинаций соответственно.
- Среди актеров в списке номинантов: Дженна Ортега, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо.
Фильм Одна битва за другой стал лидером по количеству номинаций на премию Золотой глобус 2026.
Картина режиссера Пола Томаса Андерсона получила девять номинаций, в частности — лучший фильм, режиссура и сценарий.
Список претендентов опубликовало издание Variety.
Номинанты на Золотой глобус 2026
Восемьдесят третья церемония вручения премии Золотой глобус запланирована на 11 января.
Трансляцию события обеспечат CBS и Paramount+. Ведущей выступит американская стендап-комикесса и актриса Никки Глейзер.
После фильма Андерсона наибольшее количество номинаций (восемь) получила лента Сентиментальная ценность, еще семь имеет фильм Грешники.
Среди телепроектов первое место занимает Белый лотос, который получил шесть номинаций; далее — Юночество с пятью номинациями, Убийства в одном здании и Разрыв получили по четыре каждая.
В категории дистрибьюторов первенство удерживает Netflix с 35 номинациями в кино и на телевидении.
На второй позиции разместились Warner Bros. и HBO, которые вместе набрали 31 номинацию.
Кроме основных премий, организаторы Золотого глобуса сообщили, что в этом году Хелен Миррен получит награду Сесиля Б. ДеМилля, а Сара Джессика Паркер станет лауреаткой премии Кэрол Бернетт.
Золотой глобус 2026: лучшая драма
- Франкенштейн;
- Гамнет;
- Простая случайность;
- Тайный агент;
- Сентиментальная ценность;
- Грешники.
Золотой глобус 2026: лучшая комедия или мюзикл
- Голубая луна;
- Бугония;
- Марти Суприм;
- Ни одного выбора;
- Новая волна;
- Одна битва за другой.
Золотой глобус 2026: лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон — Одна битва за другой;
- Райан Куглер – Грешники;
- Гильермо дель Торо – Франкенштейн;
- Джафар Панахи — Простая случайность;
- Йоаким Триера — Сентиментальная ценность;
- Хлоя Чжао – Гамнет.
Золотой глобус 2026: лучший сценарий
- Марти Суприм;
- Гамнет;
- Простая случайность;
- Одна битва за другой;
- Сентиментальная ценность;
- Грешники.
Золотой глобус 2026: лучший актер в драме
- Джоэл Эджертон — Поезд во снах;
- Вагнер Мора — Тайный агент;
- Оскар Айзек – Франкенштейн;
- Дуэйн Джонсон – Незломленный;
- Майкл Б. Джордан – Грешники;
- Джереми Аллен Уайт — Спрингстин.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса в драме
- Джесси Бакли – Гамнет;
- Дженнифер Лоуренс — Сдохни, любимый;
- Ренате Рейнсве — Сентиментальная ценность;
- Джулия Робертс — После охоты;
- Тесса Томпсон – Гедда;
- Ева Виктор — Прости, девочка.
Золотой глобус 2026: лучший актер в комедии или мюзикле
- Тимоти Шаламе — Марти Суприм;
- Джордж Клуни — Джей Келли;
- Леонардо ДиКаприо — Одна битва за другой;
- Итан Хоук — Голубая луна;
- Ли Бёнхон — Ни одного выбора;
- Джесси Племонс — Бугония.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса в комедии или мюзикле
- Роуз Бирн — Я не железная;
- Синтия Эриво — Wicked: Чародейка 2;
- Кейт Хадсон — Песня любви;
- Чейз Инфинити — Одна битва за другой;
- Аманда Сейфрид — Завещание Энн Ли;
- Эмма Стоун — Бугония.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант – Незломленный;
- Эль Фаннинг — Сентиментальная ценность;
- Ариана Гранде — Wicked: Чародейка 2;
- Инга Ибсдоттер Лиллеос — Сентиментальная ценность;
- Эми Мэдиган — Оружие;
- Чейз Инфинити — Одна битва за другой.
Золотой глобус 2026: лучший актер второго плана
- Бенисио дель Торо — Одна битва за другой;
- Стеллан Скарсгард — Сентиментальная ценность;
- Пол Мескал — Гамнет;
- Адам Сэндлер — Джей Келли;
- Шон Пенн — Одна битва за другой;
Золотой глобус 2026: лучший мультфильм
- Арко;
- Убийца Демонов: Замок Бесконечности;
- Элио;
- Кейпоп-охотницы на демонов;
- Маленькая Амели или герой дождя;
- Зоотрополис 2.
Золотой глобус 2026: лучший иностранный фильм
- Простая случайность;
- Ни одного выбора;
- Тайный агент;
- Сентиментальная ценность;
- Сират;
- Голос Хинд Раджаб.
Золотой глобус 2026: приз за достижения в прокате
- Аватар: Огонь и пепел;
- F1;
- Кейпоп-охотницы на демонов;
- Миссия невыполнима 6;
- Грешники;
- Оружие;
- Wicked: Чародейка 2;
- Зоотрополис 2.
Золотой глобус 2026: лучший саундтрек
- Франкенштейн;
- Грешники;
- Одна битва за другой;
- Сират;
- Гамнет;
- F1.
Золотой глобус 2026: лучшая оригинальная песня
- Dream As One — Аватар: Огонь и пепел;
- Golden — Кейпоп-охотницы на демонов;
- I Lied To You – Грешники;
- No Place Like Home — Wicked: Чародейка 2;
- The Girl In The Bubble — Wicked: Чародейка 2;
- Train Dreams — Поезд во снах.
Золотой глобус 2026: лучший драматический сериал
- Больница Питт;
- Дипломатка;
- Единая;
- Разрыв;
- Хромые кони;
- Белый лотос.
Золотой глобус 2026: лучший комедийный сериал
- Хитрости;
- Начальная школа Эбботт;
- Убийства в одном здании;
- Никто этого не хочет;
- Киностудия;
- Медведь.
Золотой глобус 2026: лучший минисериал
- Юночество;
- Всё ее вина;
- Зверь во мне;
- Черное зеркало;
- Умереть ради секса;
- Девушка моего сына.
Золотой глобус 2026: лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун – Рай;
- Диего Луна – Андор;
- Гэри Олдман — Хромые кони;
- Марк Руффало – Задание;
- Адам Скотт – Разрыв;
- Ноа Уайл — Больница Питт.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бейтс – Метлок;
- Бритт Ловер – Разрыв;
- Хелен Миррен – Гангстерленд;
- Белла Рэмзи — Одни из нас;
- Кери Рассел – Дипломатка;
- Рей Сигорн – Единая.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса в комедийном сериале
- Дженна Ортега – Уэнздэй;
- Джин Смарт – Хитрости;
- Наташа Лионн — Покерфейс;
- Селена Гомес — Убийства в одном здании;
- Айо Эдебири – Медведь;
- Кристен Белл — Никто этого не хочет.
Золотой глобус 2026: лучший актер в комедийном сериале
- Глен Пауэлл — Силы Чеда;
- Стив Мартин — Убийства в одном здании;
- Сет Роген — Киностудия;
- Мартин Шорт — Убийства в одном здании;
- Джереми Аллен Уайт – Медведь;
- Адам Броди — Никто этого не хочет.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса в минисериале
- Клэр Дэйнс — Зверь во мне;
- Рашида Джонс — Черное зеркало;
- Аманда Сейфрид — Долгая яркая река;
- Сара Снук — Всё ее вина;
- Мишель Уильямс — Умереть ради секса;
- Робин Райт — Девушка моего сына.
Золотой глобус 2026: лучший актер в минисериале
- Джейкоб Элорди — Узкая тропа на далёкий север;
- Пол Джаматти — Черное зеркало;
- Стивен Грэм – Юночество;
- Чарли Ханнэм — Чудовиськ: История Эда Гейна;
- Джуд Лоу — Черный кролик;
- Мэттью Риз — Зверь во мне.
Золотой глобус 2026: лучшая актриса второго плана в сериале
- Керри Кун — Белый лотос;
- Эрин Догерти — Юночество;
- Ханна Айнбиндер – Хитрости;
- Кэтрин О’Хара – Киностудия;
- Паркер Поузи — Белый лотос;
- Эйми Ли Вуд — Белый лотос.
Золотой глобус 2026: лучший актёр второго плана в сериале
- Оуэн Купер – Юночество;
- Билли Крадап — Утреннее шоу;
- Волтон Гоггинс — Белый лотос;
- Джейсон Айзекс — Белый лотос;
- Трамелл Тиллман – Разрыв;
- Эшли Уолтерс – Юночество.