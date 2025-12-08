Фильм Одна битва за другой стал лидером по количеству номинаций на премию Золотой глобус 2026.

Картина режиссера Пола Томаса Андерсона получила девять номинаций, в частности — лучший фильм, режиссура и сценарий.

Список претендентов опубликовало издание Variety.

Номинанты на Золотой глобус 2026

Восемьдесят третья церемония вручения премии Золотой глобус запланирована на 11 января.

Трансляцию события обеспечат CBS и Paramount+. Ведущей выступит американская стендап-комикесса и актриса Никки Глейзер.

После фильма Андерсона наибольшее количество номинаций (восемь) получила лента Сентиментальная ценность, еще семь имеет фильм Грешники.

Среди телепроектов первое место занимает Белый лотос, который получил шесть номинаций; далее — Юночество с пятью номинациями, Убийства в одном здании и Разрыв получили по четыре каждая.

В категории дистрибьюторов первенство удерживает Netflix с 35 номинациями в кино и на телевидении.

На второй позиции разместились Warner Bros. и HBO, которые вместе набрали 31 номинацию.

Кроме основных премий, организаторы Золотого глобуса сообщили, что в этом году Хелен Миррен получит награду Сесиля Б. ДеМилля, а Сара Джессика Паркер станет лауреаткой премии Кэрол Бернетт.

Золотой глобус 2026: лучшая драма

Франкенштейн;

Гамнет;

Простая случайность;

Тайный агент;

Сентиментальная ценность;

Грешники.

Золотой глобус 2026: лучшая комедия или мюзикл

Голубая луна;

Бугония;

Марти Суприм;

Ни одного выбора;

Новая волна;

Одна битва за другой.

Золотой глобус 2026: лучший режиссер

Пол Томас Андерсон — Одна битва за другой;

Райан Куглер – Грешники;

Гильермо дель Торо – Франкенштейн;

Джафар Панахи — Простая случайность;

Йоаким Триера — Сентиментальная ценность;

Хлоя Чжао – Гамнет.

Золотой глобус 2026: лучший сценарий

Марти Суприм;

Гамнет;

Простая случайность;

Одна битва за другой;

Сентиментальная ценность;

Грешники.

Золотой глобус 2026: лучший актер в драме

Джоэл Эджертон — Поезд во снах;

Вагнер Мора — Тайный агент;

Оскар Айзек – Франкенштейн;

Дуэйн Джонсон – Незломленный;

Майкл Б. Джордан – Грешники;

Джереми Аллен Уайт — Спрингстин.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в драме

Джесси Бакли – Гамнет;

Дженнифер Лоуренс — Сдохни, любимый;

Ренате Рейнсве — Сентиментальная ценность;

Джулия Робертс — После охоты;

Тесса Томпсон – Гедда;

Ева Виктор — Прости, девочка.

Золотой глобус 2026: лучший актер в комедии или мюзикле

Тимоти Шаламе — Марти Суприм;

Джордж Клуни — Джей Келли;

Леонардо ДиКаприо — Одна битва за другой;

Итан Хоук — Голубая луна;

Ли Бёнхон — Ни одного выбора;

Джесси Племонс — Бугония.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в комедии или мюзикле

Роуз Бирн — Я не железная;

Синтия Эриво — Wicked: Чародейка 2;

Кейт Хадсон — Песня любви;

Чейз Инфинити — Одна битва за другой;

Аманда Сейфрид — Завещание Энн Ли;

Эмма Стоун — Бугония.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса второго плана

Эмили Блант – Незломленный;

Эль Фаннинг — Сентиментальная ценность;

Ариана Гранде — Wicked: Чародейка 2;

Инга Ибсдоттер Лиллеос — Сентиментальная ценность;

Эми Мэдиган — Оружие;

Чейз Инфинити — Одна битва за другой.

Золотой глобус 2026: лучший актер второго плана

Бенисио дель Торо — Одна битва за другой;

Стеллан Скарсгард — Сентиментальная ценность;

Пол Мескал — Гамнет;

Адам Сэндлер — Джей Келли;

Шон Пенн — Одна битва за другой;

Золотой глобус 2026: лучший мультфильм

Арко;

Убийца Демонов: Замок Бесконечности;

Элио;

Кейпоп-охотницы на демонов;

Маленькая Амели или герой дождя;

Зоотрополис 2.

Золотой глобус 2026: лучший иностранный фильм

Простая случайность;

Ни одного выбора;

Тайный агент;

Сентиментальная ценность;

Сират;

Голос Хинд Раджаб.

Золотой глобус 2026: приз за достижения в прокате

Аватар: Огонь и пепел;

F1;

Кейпоп-охотницы на демонов;

Миссия невыполнима 6;

Грешники;

Оружие;

Wicked: Чародейка 2;

Зоотрополис 2.

Золотой глобус 2026: лучший саундтрек

Франкенштейн;

Грешники;

Одна битва за другой;

Сират;

Гамнет;

F1.

Золотой глобус 2026: лучшая оригинальная песня

Dream As One — Аватар: Огонь и пепел;

Golden — Кейпоп-охотницы на демонов;

I Lied To You – Грешники;

No Place Like Home — Wicked: Чародейка 2;

The Girl In The Bubble — Wicked: Чародейка 2;

Train Dreams — Поезд во снах.

Золотой глобус 2026: лучший драматический сериал

Больница Питт;

Дипломатка;

Единая;

Разрыв;

Хромые кони;

Белый лотос.

Золотой глобус 2026: лучший комедийный сериал

Хитрости;

Начальная школа Эбботт;

Убийства в одном здании;

Никто этого не хочет;

Киностудия;

Медведь.

Золотой глобус 2026: лучший минисериал

Юночество;

Всё ее вина;

Зверь во мне;

Черное зеркало;

Умереть ради секса;

Девушка моего сына.

Золотой глобус 2026: лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун – Рай;

Диего Луна – Андор;

Гэри Олдман — Хромые кони;

Марк Руффало – Задание;

Адам Скотт – Разрыв;

Ноа Уайл — Больница Питт.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в драматическом сериале

Кэти Бейтс – Метлок;

Бритт Ловер – Разрыв;

Хелен Миррен – Гангстерленд;

Белла Рэмзи — Одни из нас;

Кери Рассел – Дипломатка;

Рей Сигорн – Единая.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в комедийном сериале

Дженна Ортега – Уэнздэй;

Джин Смарт – Хитрости;

Наташа Лионн — Покерфейс;

Селена Гомес — Убийства в одном здании;

Айо Эдебири – Медведь;

Кристен Белл — Никто этого не хочет.

Золотой глобус 2026: лучший актер в комедийном сериале

Глен Пауэлл — Силы Чеда;

Стив Мартин — Убийства в одном здании;

Сет Роген — Киностудия;

Мартин Шорт — Убийства в одном здании;

Джереми Аллен Уайт – Медведь;

Адам Броди — Никто этого не хочет.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса в минисериале

Клэр Дэйнс — Зверь во мне;

Рашида Джонс — Черное зеркало;

Аманда Сейфрид — Долгая яркая река;

Сара Снук — Всё ее вина;

Мишель Уильямс — Умереть ради секса;

Робин Райт — Девушка моего сына.

Золотой глобус 2026: лучший актер в минисериале

Джейкоб Элорди — Узкая тропа на далёкий север;

Пол Джаматти — Черное зеркало;

Стивен Грэм – Юночество;

Чарли Ханнэм — Чудовиськ: История Эда Гейна;

Джуд Лоу — Черный кролик;

Мэттью Риз — Зверь во мне.

Золотой глобус 2026: лучшая актриса второго плана в сериале

Керри Кун — Белый лотос;

Эрин Догерти — Юночество;

Ханна Айнбиндер – Хитрости;

Кэтрин О’Хара – Киностудия;

Паркер Поузи — Белый лотос;

Эйми Ли Вуд — Белый лотос.

Золотой глобус 2026: лучший актёр второго плана в сериале

Оуэн Купер – Юночество;

Билли Крадап — Утреннее шоу;

Волтон Гоггинс — Белый лотос;

Джейсон Айзекс — Белый лотос;

Трамелл Тиллман – Разрыв;

Эшли Уолтерс – Юночество.

