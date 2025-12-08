Фільм Одна битва за іншою стала лідером за кількістю номінацій на премію Золотий глобус 2026.

Картина режисера Пола Томаса Андерсона здобула дев’ять номінацій, зокрема – найкращий фільм, режисер та сценарій.

Список претендентів опублікувало видання Variety.

Номінанти на Золотий глобус 2026

Вісімдесят третя церемонія вручення премії Золотий глобус запланована на 11 січня.

Трансляцію події забезпечать CBS та Paramount+. Ведучою виступить американська стендап-комікеса й акторка Ніккі Глейзер.

Після фільму Андерсона найбільшу кількість номінацій (вісім) отримала стрічка Сентиментальна цінність, ще сім має фільм Грішники.

Серед телепроєктів перше місце займає Білий лотос, який здобув шість номінацій; далі – Юнацтво з п’ятьма номінаціями, Убивства в одній будівлі та Розрив отримали по чотири кожен.

У категорії дистриб’юторів першість утримує Netflix із 35 номінаціями у кіно та на телебаченні.

На другій позиції розмістилися Warner Bros. і HBO, які разом набрали 31 номінацію.

Крім основних премій, організатори Золотого глобуса повідомили, що цього року Гелен Міррен отримає нагороду Сесіля Б. Демілля, а Сара Джессіка Паркер стане лауреаткою премії Керол Бернетт.

Золотий глобус 2026: найкраща драма

Франкенштейн;

Гамнет;

Проста випадковість;

Таємний агент;

Сентиментальна цінність;

Грішники.

Золотий глобус 2026: найкраща комедія або мюзикл

Блакитний місяць;

Буґонія;

Марті Супрім;

Жодного вибору;

Нова хвиля;

Одна битва за іншою.

Золотий глобус 2026: найкращий режисер

Пол Томас Андерсон – Одна битва за іншою;

Раян Куґлер – Грішники;

Ґільєрмо дель Торо – Франкенштейн;

Джафар Панахі – Проста випадковість;

Йоакім Трієр – Сентиментальна цінність;

Хлоя Чжао – Гамнет.

Золотий глобус 2026: найкращий сценарій

Марті Супрім;

Гамнет;

Проста випадковість;

Одна битва за іншою;

Сентиментальна цінність;

Грішники.

Золотий глобус 2026: найкращий актор у драмі

Джоел Еджертон – Потяг у снах;

Ваґнер Мора – Таємний агент;

Оскар Айзек – Франкенштейн;

Двейн Джонсон – Незламний;

Майкл Б. Джордан – Грішники;

Джеремі Аллен Вайт – Спрінґстін.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка у драмі

Джессі Баклі – Гамнет;

Дженніфер Лоуренс – Здохни, коханий;

Ренате Рейнсве – Сентиментальна цінність;

Джулія Робертс – Після полювання;

Тесса Томпсон – Гедда;

Ева Віктор – Пробач, дівчинко.

Золотий глобус 2026: найкращий актор у комедії чи мюзиклі

Тімоті Шаламе – Марті Супрім;

Джордж Клуні – Джей Келлі;

Леонардо Дікапріо – Одна битва за іншою;

Ітан Гоук – Блакитний місяць;

Лі Бьонхон – Жодного вибору;

Джессі Племонс – Буґонія.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка у комедії чи мюзиклі

Роуз Бірн – Я не залізна;

Синтія Еріво – Wicked: Чародійка 2;

Кейт Гадсон – Пісня любові;

Чейз Інфініті – Одна битва за іншою;

Аманда Сейфрід – Заповіт Енн Лі;

Емма Стоун – Буґонія.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка другого плану

Емілі Блант – Незламний;

Ель Фаннінґ – Сентиментальна цінність;

Аріана Ґранде – Wicked: Чародійка 2;

Інга Ібсдоттер Ліллеос – Сентиментальна цінність;

Емі Медіґан – Зброя;

Чейз Інфініті – Одна битва за іншою.

Золотий глобус 2026: найкращий актор другого плану

Бенісіо дель Торо – Одна битва за іншою;

Стеллан Скашґорд – Сентиментальна цінність;

Пол Мескаль – Гамнет;

Адам Сендлер – Джей Келлі;

Шон Пенн – Одна битва за іншою;

Золотий глобус 2026: найкращий мультфільм

Арко;

Вбивця Демонів: Замок Нескінченності;

Еліо;

Кейпоп-мисливиці на демонів;

Маленька Амелі або герой дощу;

Зоотрополіс 2.

Золотий глобус 2026: найкращий іноземний фільм

Проста випадковість;

Жодного вибору;

Таємний агент;

Сентиментальна цінність;

Сірат;

Голос Хінд Раджаб.

Золотий глобус 2026: приз за досягнення у прокаті

Аватар: Вогонь та попіл;

F1;

Кейпоп-мисливиці на демонів;

Місія неможлива 6;

Грішники;

Зброя;

Wicked: Чародійка 2;

Зоотрополіс 2.

Золотий глобус 2026: найкращий саундтрек

Франкенштейн;

Грішники;

Одна битва за іншою;

Сірат;

Гамнет;

F1;

Золотий глобус 2026: найкраща оригінальна пісня

Dream As One – Аватар: Вогонь та попіл;

Golden – Кейпоп-мисливиці на демонів;

I Lied To You – Грішники;

No Place Like Home – Wicked: Чародійка 2;

The Girl In The Bubble – Wicked: Чародійка 2;

Train Dreams – Потяг у снах.

Золотий глобус 2026: найкращий драматичний серіал

Лікарня Пітт;

Дипломатка;

Єдина;

Розрив;

Кульгаві коні;

Білий лотос.

Золотий глобус 2026: найкращий комедійний серіал

Хитрощі;

Початкова школа Ебботт;

Убивства в одній будівлі;

Ніхто цього не хоче;

Кіностудія;

Ведмідь.

Золотий глобус 2026: найкращий мінісеріал

Юнацтво;

Все її вина;

Звір у мені;

Чорне дзеркало;

Вмерти заради сексу;

Дівчина мого сина.

Золотий глобус 2026: найкращий актор у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун – Рай;

Дієґо Луна – Андор;

Ґері Олдмен – Кульгаві коні;

Марк Руффало – Завдання;

Адам Скотт – Розрив;

Ноа Вайл – Лікарня Пітт.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка у драматичному серіалі

Кеті Бейтс – Метлок;

Брітт Ловер – Розрив;

Гелен Міррен – Гангстерленд;

Белла Ремзі – Останні з нас;

Кері Расселл – Дипломатка;

Рей Сіґорн – Єдина.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка у комедійному серіалі

Дженна Ортега – Венздей;

Джин Смарт – Хитрощі;

Наташа Ліонне – Покерфейс;

Селена Гомес – Убивства в одній будівлі;

Айо Едебірі – Ведмідь;

Крістен Белл – Ніхто цього не хоче.

Золотий глобус 2026: найкращий актор у комедійному серіалі

Ґлен Павелл – Сили Чеда;

Стів Мартін – Убивства в одній будівлі;

Сет Роґен – Кіностудія;

Мартін Шорт – Убивства в одній будівлі;

Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь;

Адам Броді – Ніхто цього не хоче.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка у мінісеріалі

Клейр Дейнс – Звір у мені;

Рашида Джонс – Чорне дзеркало;

Аманда Сейфрід – Довга яскрава річка;

Сара Снук – Усе її вина;

Мішель Вільямс – Вмерти заради сексу;

Робін Райт – Дівчина мого сина.

Золотий глобус 2026: найкращий актор у мінісеріалі

Джейкоб Елорді – Вузька стежка на далеку північ;

Пол Джаматті – Чорне дзеркало;

Стівен Грем – Юнацтво;

Чарлі Ганнем – Чудовиськ: Історія Еда Ґейна;

Джуд Лоу – Чорний кролик;

Метью Різ – Звір у мені.

Золотий глобус 2026: найкраща акторка другого плану в серіалі

Керрі Кун – Білий лотос;

Ерін Догерті – Юнацтво;

Ганна Айнбіндер – Хитрощі;

Кетрін О’Гара – Кіностудія;

Паркер Поузі – Білий лотос;

Еймі Лі Вуд – Білий лотос.

Найкращий другорядний актор у серіалі

Овен Купер – Юнацтво;

Біллі Крадап – Ранкове шоу;

Волтон Ґоґґінс – Білий лотос;

Джейсон Айзекс – Білий лотос;

Трамелл Тіллман – Розрив;

Ешлі Волтерс – Юнацтво.

