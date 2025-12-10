Что вирусилось в мире в 2025 году: TikTok обнародовал топ артистов, песен и трендов года
- TikTok назвал артистов и треки, которые сформировали глобальную музыкальную картину 2025 года.
- Восемь из десяти хитов, возглавлявших Billboard, сначала стали вирусными именно на платформе.
TikTok подвел музыкальные итоги года и обнародовал список артистов, треков и трендов, которые определяли глобальную музыкальную культуру в 2025-м.
На платформе отмечают, что восемь из десяти треков, возглавлявших чарт Billboard в этом году, сначала стали вирусными именно в TikTok.
Артист года – Katseye
Главной музыкальной сенсацией стала девичья группа Katseye. Коллектив, объединивший участниц из США, Южной Кореи, Швейцарии и Филиппин, за два года превратился в одну из самых популярных групп мира.
В 2025 году их треки собрали более 30 млрд просмотров и стали основой для 12 млн роликов. Среди самых заметных вирусных успехов – композиция Gnarly, которая запустила международный танцевальный тренд.
Еще один хит – Gabriela – набрал почти 10 млрд просмотров, поднялся на седьмую позицию в глобальном топе Spotify и получил номинацию на премию Grammy.
Песня года – возвращение старого хита
Неожиданным триумфом стала композиция Pretty Little Baby певицы Конни Фрэнсис, записанная еще в 1962 году.
Трек пережил новый всплеск популярности, когда пользователи TikTok начали использовать его для семейных и трогательных видео. В целом эта песня стала основой для более 28 млн роликов и собрала более 68 млрд просмотров.
На волне вирусности Pretty Little Baby провела пять недель в глобальном чарте Billboard. Артистка даже создала собственный аккаунт в TikTok и призналась, что поражена возвращением своего хита в мировые тренды через десятки лет после релиза.
Какие треки сохраняли чаще всего
Функция Add to Music App, которая позволяет сохранять треки из ленты TikTok в стриминговых сервисах, в этом году превысила отметку в 3 млрд сохранений.
Чаще всего среди артистов пользователи добавляли музыку Тейлор Свифт, особенно ее новый альбом The Life of a Showgirl, который быстро собрал миллионы прослушиваний.
Песней, которую пользователи добавляли чаще всего, стал трек Back to Friends от исполнителя Sombr. Его использовали в 7,7 млн роликов, а на Spotify он набрал более миллиарда прослушиваний. Это принесло артисту первое появление в Billboard Hot 100 и номинацию на Grammy.
Среди альбомов таким стал So Close To What от Тейт Макрей, который после релиза дебютировал на первом месте в Billboard 200.
Тренд года
Одним из самых мощных вирусных явлений стала песня Anxiety от Doechii. Хотя демоверсия композиции существовала с 2019 года, в 2025-м TikTok-пользователи массово просили ее официальный релиз.
После выхода трек запустил популярный танцевальный флешмоб, вдохновленный движениями из комедийного сериала Принц из Беверли-Хиллз. К тренду присоединился исполнитель главной роли в шоу Уилл Смит.
Anxiety собрала более 10 млн роликов и 51 млрд просмотров, попала в первую десятку Billboard Hot 100 и получила пять номинаций на Grammy.
Автор года
Автором года по версии TikTok стала Ejae — вокалистка и сонграйтер, известная своей работой над саундтреком к фильму Кейпоп-охотницы на демонов.
Ее песня Golden стала одним из самых популярных треков года: около 10 млн роликов, более 23 млрд просмотров и первые места в Billboard Hot 100 и Billboard Global 200.
К слову, трек Golden попал в список номинантов на Золотой глобус 2026 в категории Лучшая оригинальная песня. Анимационный фильм о приключениях айдолов-охотниц Руми, Миры и Зои претендует на статуэтку в номинации Лучший мультфильм.