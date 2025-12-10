TikTok подвел музыкальные итоги года и обнародовал список артистов, треков и трендов, которые определяли глобальную музыкальную культуру в 2025-м.

На платформе отмечают, что восемь из десяти треков, возглавлявших чарт Billboard в этом году, сначала стали вирусными именно в TikTok.

Артист года – Katseye

Главной музыкальной сенсацией стала девичья группа Katseye. Коллектив, объединивший участниц из США, Южной Кореи, Швейцарии и Филиппин, за два года превратился в одну из самых популярных групп мира.

Сейчас смотрят

В 2025 году их треки собрали более 30 млрд просмотров и стали основой для 12 млн роликов. Среди самых заметных вирусных успехов – композиция Gnarly, которая запустила международный танцевальный тренд.

Еще один хит – Gabriela – набрал почти 10 млрд просмотров, поднялся на седьмую позицию в глобальном топе Spotify и получил номинацию на премию Grammy.

Песня года – возвращение старого хита

Неожиданным триумфом стала композиция Pretty Little Baby певицы Конни Фрэнсис, записанная еще в 1962 году.

Трек пережил новый всплеск популярности, когда пользователи TikTok начали использовать его для семейных и трогательных видео. В целом эта песня стала основой для более 28 млн роликов и собрала более 68 млрд просмотров.

На волне вирусности Pretty Little Baby провела пять недель в глобальном чарте Billboard. Артистка даже создала собственный аккаунт в TikTok и призналась, что поражена возвращением своего хита в мировые тренды через десятки лет после релиза.

Какие треки сохраняли чаще всего

Функция Add to Music App, которая позволяет сохранять треки из ленты TikTok в стриминговых сервисах, в этом году превысила отметку в 3 млрд сохранений.

Чаще всего среди артистов пользователи добавляли музыку Тейлор Свифт, особенно ее новый альбом The Life of a Showgirl, который быстро собрал миллионы прослушиваний.

Песней, которую пользователи добавляли чаще всего, стал трек Back to Friends от исполнителя Sombr. Его использовали в 7,7 млн роликов, а на Spotify он набрал более миллиарда прослушиваний. Это принесло артисту первое появление в Billboard Hot 100 и номинацию на Grammy.

Среди альбомов таким стал So Close To What от Тейт Макрей, который после релиза дебютировал на первом месте в Billboard 200.

Тренд года

Одним из самых мощных вирусных явлений стала песня Anxiety от Doechii. Хотя демоверсия композиции существовала с 2019 года, в 2025-м TikTok-пользователи массово просили ее официальный релиз.

После выхода трек запустил популярный танцевальный флешмоб, вдохновленный движениями из комедийного сериала Принц из Беверли-Хиллз. К тренду присоединился исполнитель главной роли в шоу Уилл Смит.

Anxiety собрала более 10 млн роликов и 51 млрд просмотров, попала в первую десятку Billboard Hot 100 и получила пять номинаций на Grammy.

Автор года

Автором года по версии TikTok стала Ejae — вокалистка и сонграйтер, известная своей работой над саундтреком к фильму Кейпоп-охотницы на демонов.

Ее песня Golden стала одним из самых популярных треков года: около 10 млн роликов, более 23 млрд просмотров и первые места в Billboard Hot 100 и Billboard Global 200.

К слову, трек Golden попал в список номинантов на Золотой глобус 2026 в категории Лучшая оригинальная песня. Анимационный фильм о приключениях айдолов-охотниц Руми, Миры и Зои претендует на статуэтку в номинации Лучший мультфильм.

Источник : TikTok

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.