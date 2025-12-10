Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розкрив суму, яку вони з колишньою дружиною Оленою витратили на відновлення квартири, пошкодженої російською ракетою.

Тополя про ремонт квартири

Музикант зізнався, що ремонт житла обійшовся у близько 2 млн грн. У колишнього подружжя були власні заощадження, а також їм допомогли батьки й друзі.

– Орієнтовно десь 2 млн грн. Збирати кошти відносно того горя, яке в людей, я не зміг і, в принципі, ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були свої якісь заощадження, батьки, і спільно відновили. І вже з 1 вересня діти повернулися назад. Але, звісно, ситуація страшна, – зазначив Тополя.

Лідер гурту Антитіла вважає, що його родині ще відносно пощастило, адже ніхто з рідних не постраждав, а дітей у момент обстрілу не було в квартирі.

– Найважливіше – діти живі. На щастя, їх не було в той момент, так склались обставини, я дякую Богу за це. Навпроти нашого дому – “хрущівка”, куди прямо влучило. Вона приблизно в 20 метрах від наших вікон. У нас квартира на 5-му поверсі, і просто навпроти нашого поверху дах цієї хрущівки. І навпроти наших вікон знесло весь під’їзд. Там загинули люди, постраждало багато людей, інші залишилися взагалі без домівки, – сказав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що квартиру Тараса і Олени Тополі розтрощило вибуховою хвилею під час російської комбінованої атаки на Київ вночі 23 червня. Внаслідок обстрілу всередині житла все було зруйноване.

Джерело : Люкс ФМ

