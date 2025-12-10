Григорій Решетник розповів про складний період у шлюбі зі своєю дружиною Христиною та зізнався, чи думали вони коли-небудь про розлучення.

Телеведучий став новим героєм рубрики 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2, прем’єра якої відбудеться 11 грудня о 07:00.

Решетник про кризу у шлюбі

Григорій пригадав, що складний період у шлюбі з Христиною був 10 років тому, коли вони жили на орендованій квартирі і у них не було фінансів. Але навіть тоді закохані не думали про завершення стосунків.

– Це було 10 років тому, ми жили на орендованій квартирі, у нас не було фінансів. Чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки сильні, тримаються, тому тут ініціатива у жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі, – розповів Решетник ведучій Аліні Шаманській.

Коментуючи розрив Тараса і Олени Тополі, ведучий зазначив, що йому “боляче” через тенденцію збільшення кількості розлучень.

– Решетники не розлучаться. Я дуже свідомий, дорослий. Я не зарікаюсь, в житті різне буває, у мене молода дружина, але я не планую поки не з нею розлучатися, – додав Решетник.

Зазначимо, що Григорія та Христину Решетників називають однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Вони перебувають у шлюбі вже 15 років і виховують трьох синів. Подружжя неодноразово зізнавалося, що мріє також про донечку.

