Актриса Наталка Денисенко впервые откровенно рассказала подробности развода с актером Андреем Фединчиком.

Она объяснила, почему так долго молчала и что стало причиной разрыва.

Наталья Денисенко о разводе

По словам актрисы, она не раскрывала никаких подробностей о разводе и не давала интервью на эту тему, поскольку ей запретил это делать сам Фединчик.

Сейчас смотрят

Пару месяцев назад она сообщила ему, что решила поговорить об этом публично, чтобы рассказать историю о своих чувствах и переживаниях. К слову, Наталка не против, чтобы Андрей также поделился своими мыслями, если тоже решит дать интервью.

Наталка Денисенко призналась, что долгое время подавляла свои эмоции и желания, потому что понимала, насколько ее мужу тяжелее в армии. Так было до тех пор, пока после очередного стресса у нее не обнаружили кисту в груди. Тогда актриса осознала, что больше не может отводить себя “на задний план”.

– Я просто почувствовала, что все. Я больше это тянуть не могу. Были моменты, когда он меня очень сильно обижал, и это определенные нюансы его характера. Я понимаю, почему – он далеко, у него поднимались определенные чувства, и он извинялся. Больше он, конечно, обижал меня после того, как я подала на развод. Но хочу подчеркнуть, что это в прошлом, в последний месяц мы очень хорошо общаемся, – со слезами рассказала Наталка.

Денисенко не скрывает, что Фединчик ее ревновал, но уверяет, что ни о каких романах на стороне с ее стороны речи не шло.

Звезда добавила, что год перед разводом был эмоционально изнурительным, в том числе из-за сложной операции у Андрея.

За время службы в армии у него усугубились старые проблемы со спиной и пришлось уволиться и заняться здоровьем. Жена помогла найти врача, а после того, как все произошло, сообщила о решении развестись.

– Я дотянула до того момента, когда у меня все – не было желания. Но, с другой стороны, думаю, что если бы я не пошла на тот разговор с Андреем, я бы еще очень долго терпела, – отметила Денисенко.

Наталья объяснила, что она прекрасно относится к Андрею Фединчику как к человеку, но больше не воспринимает его как своего мужа.

Наталья Денисенко о разделе имущества

Подавать на алименты актриса не собирается, потому что убеждена, что ее бывший – хороший отец, который ничего не пожалеет для сына. Денисенко осталась жить в их совместной квартире с маленьким Андрюшей, а Фединчику вместе подыскали новое жилье в соседнем доме за те средства, которые накопили за годы совместной жизни.

Сейчас, по словам актрисы, они хорошо общаются, а ее коллеги сразу после разрыва пошутили, что “развод еще ни на кого плохо не влиял”.

Источник : Маша Ефросинина

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.