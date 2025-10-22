Украинский актер и военнослужащий Андрей Фединчик впервые публично прокомментировал свое эмоциональное состояние после развода с актрисой Натальей Денисенко.

В откровенном посте в соцсетях артист признал, что переживает самый сложный период в жизни, однако не теряет веры в себя и свое внутреннее развитие.

Фединчик о состоянии после развода

Андрей признался, что резкие и болезненные изменения в личной жизни стали для него отправной точкой для самоанализа.

Сейчас смотрят

– Когда теряешь одно за другим все самое дорогое – здоровье, семью, близких людей и т. д. – это кажется самым большим испытанием в жизни. Но это только начало. Это то, что ведет к изоляции, где ты вынужден заглянуть в себя самого. Вот здесь и начинается самое интересное. Потому что тот, кого ты видишь, кардинально отличается от того, каким ты себя представлял, – признался Фединчик.

Актер отметил, что “заглянуть в себя настоящего трудно”, однако в конце концов приходится идти на диалог, потому что “бежать некуда”. Так Андрей Фединчик узнал для себя кое-что важное.

– Прикол в том, что вырасти до уровня того, кем ты себя представляешь, того себя, которым бы ты гордился, никогда не поздно. Это о выборе. Правильный выбор сделать непросто – потому что он о работе над собой и росте. Неправильный сделать легче – потому что он об отворачивании глаз и забвении. Пока я выбираю и то, и другое. Но у меня есть четкий план. Которого я не всегда придерживаюсь, – с юмором добавил Фединчик.

В комментариях коллега Андрея, актриса Екатерина Тышкевич, выразила ему поддержку, назвав пост “крутым и честным”. Поклонники также написали любимому артисту немало теплых слов.

Развод Фединчика и Денисенко

Напомним, что Андрей Фединчик и Наталья Денисенко официально развелись в мае этого года.

Супруги прожили вместе семь лет, у них есть сын. Причиной развода стали “разные взгляды на жизнь и утрата чувств”.

До этого актеру пришлось оставить службу в ВСУ из-за состояния здоровья. В конце прошлого года он перенес серьезную операцию на позвоночнике.

После реабилитации и повторной врачебной комиссии Фединчика признали негодным к военной службе.

Фото: Андрей Фединчик

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.