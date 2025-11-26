Актер Андрей Исаенко признался, как относится к тому, что блогеры снимаются в кино за деньги. А также вспомнил, за какую роль ему стыдно и какая принесла самый большой гонорар.

Андрей Исаенко стал новым героем рубрики 55 за 5 в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2, премьера которой состоится 27 ноября в 07:00.

Исаенко об актерстве и блогерах в кино

Ведущая Алина Шаманская поинтересовалась у актера, как он относится к тому, что блогеры платят деньги, чтобы получить роль в кино. Андрей говорит, что его это не раздражает и он воспринимает это вполне нормально.

— На большую роль их (блогеров, — Ред.) все равно не возьмут. А так, ну хочет человек попробовать — пусть пробует, — отметил актер.

К слову, коллега Андрея Исаенко Дарья Петрожицкая имеет другое мнение по этому поводу. Ранее она признавалась, что не понимает тенденции, когда блогеров и медийных людей приглашают сниматься в кино, тогда как профессиональные актеры остаются без внимания.

Отвечая на вопрос о том, за какую роль Андрею Исаенко стыдно, он вспомнил свое участие в сериале Мухтар. А роль, которая принесла актеру самый большой гонорар, — образ Назара в проекте Казаки. Совершенно лживая история.

Андрей признался, что ему интереснее играть антигероя, чем любимца зрителей. Поцелуи в кадре для актера — это просто работа. Говорит, что жена не ревнует его, ведь она сама из киноиндустрии, поэтому все понимает.

Также Исаенко подчеркнул, что украинское кино уже выходит на мировой уровень. А дела пойдут еще лучше, когда украинцы будут более откровенны и будут не жадно, а качественно выполнять свою работу.

Напомним, что уже 8 декабря в 20:00 на ICTV2 состоится премьера сериала Служба 112 с Андреем Исаенко. Актер воплотил образ Дмитрия Мовчана – горняка-спасателя из Донецкой области, который после потерь из-за войны пытается найти новую точку опоры в жизни и чувствах.

