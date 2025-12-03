Главный герой романтического реалити Холостяк 14 Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в детстве. Архивным фото актер поделился по случаю дня рождения родной сестры Ольги.

Цымбалюк показал себя в детстве

На личной странице в Instagram Тарас опубликовал снимок, на котором позирует вместе с Ольгой. Актер не уточнил, когда именно было сделано фото, однако на нем он изображен еще совсем маленьким.

Цымбалюк поздравил старшую сестру с днем рождения, отметив, что она для него — самый родной человек.

— С днем рождения, моя самая родная! Столько нас общего, семейного тепла объединяет. И это прекрасно. Мечтай, воплощай эти мечты в реальность своей жизни. Обнимаю! Я рядом, — подписал кадр актер.

К слову, Ольга старше Тараса на восемь лет. Сейчас она проживает в Батуми, работает стилистом и моделью.

Недавно Тарас Цымбалюк рассказал, какие женщины ему нравятся и как изменилось его отношение к проекту Холостяк.

По словам актера, раньше он очень скептически относился к Холостяку, но участие в реалити превзошло его ожидания.

Фото: Ольга Цымбалюк

