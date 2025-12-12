У п’ятницю, 12 грудня, на телеканалі СТБ вийшов дев’ятий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Це був один із вирішальних епізодів сезону, адже Тарас познайомився з родинами дівчат – своїх потенційних обраниць. До того ж цього разу героїні самі обирали тематику та локації для побачень.

– Люди в сімʼї поводять себе іноді набагато правдивіше, ніж вони поводять себе з оточенням. Це вже наступний рівень довіри, коли тебе знайомлять з батьками. Це почесно і важливо, – зауважив Цимбалюк перед початком візитів.

Як минув 9 випуск Холостяка 14 та хто з дівчат не отримав троянду – читайте в огляді Фактів ICTV.

Як минув 9 випуск Холостяка 14

Спершу Тарас вирушив до Хмельницького та зустрівся з Ірочкою, яка привела його до секретної локації у парку – свого місця сили.

Вона показала Холостяку дерево, на якому любить сидіти й міркувати, та зізналася: тепер завжди згадуватиме тут час, проведений разом. Час, коли їм просто було комфортно посидіти, міцно обійнявшись, і помовчати.

Щоб закріпити момент, Ірочка запропонувала висадити разом дерево, заховавши біля коріння папірець із бажаннями.

– Не знаю, як складуться мої стосунки з Ірою, але ми садимо дерево, і воно буде тут існувати та зможе стати опорою для когось у майбутньому, – припустив Цимбалюк.

Продовжилося їхнє спілкування у спортивній залі за партією в теніс. Тарас відзначив, що в русі та грі дівчина розкрилася по-новому й мала натхненний вигляд. Головний герой також відчув, що Ірочка стала йому більше довіряти, а підтвердженням стали чуттєві поцілунки.

Після цього Ірочка познайомила Холостяка зі своєю мамою та молодшим братом. Батько дівчини живе окремо й зараз перебуває на тимчасово окупованій території. Ірочка помітно хвилювалася, але Тарас підтримав її.

Згодом головний герой мав розмову з мамою героїні віч-на-віч. Він уперше побачив дитячі фото дівчини та дізнався більше про її характер. При цьому Цимбалюк відчув, що Ірочка не до кінця відверта з мамою і має глибший емоційний зв’язок із батьком.

Наступною стала зустріч із Надін, яка підготувала незвичне побачення. Воно розпочалося у так званій кімнаті люті, де стояло чимало посуду, який можна трощити об стіни. За задумом Надін, це допомагає виплеснути накопичені у стосунках емоції.

Щоправда, Тарасу такий підхід видався неефективним та неконструктивним. Головний герой переконаний, що усі проблеми треба проговорювати.

Після цього пара рушила до артстудії, де змогла проявити почуття, граючись із фарбами та малюючи одне на одному. На памʼять про це лишилася фотосесія, яка, на думку Холостяка, порушила легкість та природність моменту.

Знайомство з батьками Надін вийшло доволі теплим. Дівчина не змогла стримати емоцій від зустрічі з мамою й татом, тож їй знадобився носовичок. Тарасу вдалося знайти спільну мову з батьками Надін, і вечір вийшов дружнім та з довгими розмовами.

– Попри оцю всю втому, попри гіперемоційну насиченість дня, нам не хотілося розлучатися. Я можу сказати, що я в цей момент був щасливим, – підсумував вечір Холостяк.

З Дашею Тарас зустрівся у Дніпрі, і вона відкрила йому частину свого професійного життя, пов’язану зі світом весіль. Розмови про роботу звелися до відвертого зізнання героїні, що вона не думала отримати троянду минулого тижня.

– Так, між нами, можливо, є якийсь барʼєр такий, і наше спілкування не переходить в якусь романтику, але, я думаю, в кожного просто своя якась динаміка розвитку подій, – пояснив Цимбалюк.

Знайомство з рідними Даші почалося з конкурсів весільної тематики. Сестри та подруга влаштували вікторину для Тараса, щоби дізнатися, чи багато він знає про дівчину. Героїня особливо хвилювалася через те, що її тато не хотів брати участь у зйомках. Втім, коли вона зайшла у батьківський сад, настрій одразу поліпшився.

Тарасу випала нагода посмажити шашлики із батьком Даші. Від розмови у кожного лишилися непрості враження, адже відчуття перестороги не полишало, та й загальна атмосфера видалася Холостяку важкою.

Для побачення з Настею головний герой приїхав до картинг-центру. Тут дівчина показала свій драйвовий та азартний характер, проте, Тарасу хотілося б більше близькості під час зустрічі.

Настя познайомила Холостяка зі своєю подругою Алісою, яка збентежила його питаннями щодо майбутнього. Потім головний герой опинився під хвилею питань від мами та хрещеної Насті. З батьком героїні Тарас встиг не лише поговорити, а й наліпити вареників. Попри хвилювання Насті завершився вечір в доволі інтимній атмосфері.

Хто покинув Холостяк 14 у 9 випуску

Після таких різних побачень та зустрічей із батьками героїнь настав момент істини – церемонія троянд.

Дівчата обмінялися одна одною враженнями від часу, що кожна провела з Тарасом. Не обійшлося й без критичних коментарів, адже всі планували пройти далі. Втім, троянд на столику було лише дві.

Першу троянду головний герой вручив Насті. Наступною до нього підійшла Даша, якій Тарас сказав, що батько розкрив йому її наміри на проєкті, і це не кохання, а піар весільної агенції, яку заснувала дівчина. Троянду вона не отримала, тож Дарʼя Романець покинула Холостяк 14 у девʼятому випустку реаліті.

Другу троянду Тарас вручив Надін, а от Ірочка вже повірила, що їде додому. Аж тут головний герой вручив їй милу каблучку як подарунок та вивів надвір.

Настя, Надін і навіть сама Ірочка подумали, що це прощання, але, коли Холостяк відкрив задні двері авто, на сидінні лежала троянда. Також він сказав дівчині, що хоче першою познайомити її зі своїми батьками. Тож, інтрига триває.

Нагадаємо, що у восьмому випуску проєкт покинули Ольга Дзундза, Оксана Шанюк та Ірина Кулешина. Десятий епізод реаліті обіцяє бути напруженим, адже дівчата рушать у Корсунь для знайомства з батьками Тараса Цимбалюка і тепер відповідати на питання доведеться вже героїням.

