Прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой начнется в воскресенье, 14 декабря, во Львове.

Об этом сообщили на официальной странице Степана Гиги в Instagram.

Прощание со Степаном Гигой

Церемония прощания со Степаном Гигой состоится в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла на улице Театральной.

Провести Маэстро в последний путь львовян и гостей города приглашают с 16:00.

В 19:00 в храме совершат чин парастаса, после чего прощание продлится до позднего вечера — ориентировочно до 23:00.

Чин похорон запланирован на понедельник, 15 декабря. Он начнется в 14:00 также в Гарнизонном храме.

Около 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с артистом. Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища.

Всех желающих приглашают присоединиться к прощанию и разделить скорбь с родными.

О смерти народного артиста Украины стало известно в пятницу, 12 декабря.

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, Степан Гига скончался на 66-м году жизни после продолжительной болезни.

Еще 19 ноября на официальной странице Степана Гиги в Instagram сообщали о переносе концертов из-за ухудшения состояния его здоровья и госпитализации.

Известно, что артист перенес сложное оперативное вмешательство.

По информации ZAXID.NET, Степан Гига скончался в реанимационном отделении больницы Святого Пантелеймона Первого территориального медицинского объединения Львова.

