Прощання з народним артистом України Степаном Гігою розпочнеться у неділю, 14 грудня, у Львові.

Про це повідомили на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram.

Прощання зі Степаном Гігою

Церемонія прощання зі Степаном Гігою відбудеться в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній.

Провести Маєстро в останню путь львів’ян та гостей міста запрошують з 16:00.

О 19:00 у храмі звершать чин парастасу, після чого прощання триватиме до пізнього вечора — орієнтовно до 23:00.

Чин похорону запланований на понеділок, 15 грудня. Він розпочнеться о 14:00 також у Гарнізонному храмі.

Близько 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з артистом. Поховають Степана Гігу на 75 полі Личаківського кладовища.

Усіх охочих запрошують долучитися до прощання та розділити скорботу з рідними.

Про смерть народного артиста України стало відомо у п’ятницю, 12 грудня.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, Степан Гіга помер на 66-му році життя після тривалої хвороби.

Ще 19 листопада на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram повідомляли про перенесення концертів через погіршення стану його здоров’я та госпіталізацію.

Відомо, що артист переніс складне оперативне втручання.

За інформацією ZAXID.NET, Степан Гіга помер у реанімаційному відділенні лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медичного об’єднання Львова.

Фото: Степан Гіга

