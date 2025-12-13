Стало відомо, де і коли відбудеться прощання зі Степаном Гігою
Прощання з народним артистом України Степаном Гігою розпочнеться у неділю, 14 грудня, у Львові.
Про це повідомили на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram.
Прощання зі Степаном Гігою
Церемонія прощання зі Степаном Гігою відбудеться в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній.
Провести Маєстро в останню путь львів’ян та гостей міста запрошують з 16:00.
О 19:00 у храмі звершать чин парастасу, після чого прощання триватиме до пізнього вечора — орієнтовно до 23:00.
Чин похорону запланований на понеділок, 15 грудня. Він розпочнеться о 14:00 також у Гарнізонному храмі.
Близько 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з артистом. Поховають Степана Гігу на 75 полі Личаківського кладовища.
Усіх охочих запрошують долучитися до прощання та розділити скорботу з рідними.
Про смерть народного артиста України стало відомо у п’ятницю, 12 грудня.
Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, Степан Гіга помер на 66-му році життя після тривалої хвороби.
Ще 19 листопада на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram повідомляли про перенесення концертів через погіршення стану його здоров’я та госпіталізацію.
Відомо, що артист переніс складне оперативне втручання.
За інформацією ZAXID.NET, Степан Гіга помер у реанімаційному відділенні лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медичного об’єднання Львова.
Фото: Степан Гіга