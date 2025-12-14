Во Львове в воскресенье, 14 декабря, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла началось прощание с народным артистом Украины, певцом и композитором Степаном Гигой.

Церемония прощания со Степаном Гигой

Мэр Андрей Садовый сообщил в Telegram, что церемония прощания со Степаном Гигой началась в 16:00 в Гарнизонном храме. Люди стали сходиться задолго до этого.

Проститься с исполнителем пришли родные, коллеги и львовяне.

Как сообщила корреспондентка Суспільного с места события, на прощание приехали люди из разных городов Украины.

– Я проездом сегодня во Львове. Жаль мне очень, что я так и не смогла побывать на его концерте, но всегда все детство и сейчас тоже всегда были его песни. В них было очень много смысла заложено. Степан был очень умным человеком. Это большая, невосполнимая потеря, — говорит Василина из Стрыя.

Другой мужчина Владимир приехал попрощаться со Степаном Гигой из Сум. Он с грустью отметил, что идет целая эпоха и подчеркнул, что знаменательно то, что человек в почтенном возрасте собирал полные залы, людей всех возрастов, в том числе и детей.

Львовянка Юлия, которая пришла попрощаться со Степаном Гигой, отметила, что музыканта знала вся Украина.

– И не только Украина, думаю, что и за рубежом. Это очень известный певец и, думаю, очень любимый народом. Его люди любили, его песни любили, — сказала она.

Чин парастаса начался в 19:00. С обеда люди продолжают прибывать в храм.

Церемония прощания продлится до 23:00.

Напомним, что в понедельник, 15 декабря, в 14.00 запланирован чин похорон в Гарнизонном храме. Ориентировочно в 15:00 состоится общегородское прощание на площади Рынок. Похоронят Степана Гигу, как он и завещал, на Лычаковском кладбище, на 75-м поле.

