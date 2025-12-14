У Львові у неділю, 14 грудня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочалося прощання із народним артистом України, співаком та композитором Степаном Гігою.

Церемонія прощання зі Степаном Гігою

Міський голова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що церемонія прощання зі Степаном Гігою розпочалось о 16:00 Гарнізонному храмі. Люди почали сходитися задовго до цього.

Попрощатися з виконавцем прийшли рідні, колеги та львів’яни.

Як повідомила кореспондентка Суспільного з місця події, на прощання приїхали люди з різних міст України.

– Я проїздом сьогодні у Львові. Шкода мені дуже, що я так і не змогла побувати на його концерті, але завжди, все дитинство і зараз теж, завжди були його пісні. У них було дуже багато сенсу закладено. Степан був надзвичайно розумною людиною. Це велика, непоправна втрата, — говорить Василина зі Стрия.

Інший чоловік Володимир приїхав попрощатися зі Степаном Гігою з Сум. Він із сумом зазначив, що йде ціла епоха та наголосив, що знаково те, що людина у поважному віці збирала повні зали, людей всіх вікових категорій, зокрема і дітей.

Львів’янка Юлія, яка прийшла попращатися зі Степаном Гігою зазначила, що музиканта знала вся Україна.

– І не тільки Україна, думаю, що і за кордоном. Це дуже відомий співак і, думаю, дуже любимий народом. Його люди любили, його пісні любили, — повідомила львів’янка.



Чин парастасу розпочався о 19:00. Від обіду люди продовжують прибувати до храму.

Церемонія прощання триватиме до 23:00.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 грудня, о 14:00 запланований чин похорону у Гарнізонному храмі. Орієнтовно о 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок. Поховають Степана Гігу, як він і заповів, на Личаківського кладовища, на 75-му полі.

