В Лос-Анджелесе арестовали 32-летнего Ника Райнера – сына режиссера и актера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер Райнер.

Его подозревают в убийстве родителей, которых нашли зарезанными в собственном доме в воскресенье, 14 декабря. Полиция уже обнародовала фото момента задержания.

Задержание Ника Райнера – что известно

На снимках видно, как полицейский прижимает подозреваемого к земле, пока другие правоохранители наблюдают за задержанием.

По данным полиции, Ника Райнера удалось найти с помощью оперативной группы Службы маршалов США. Мужчину задержали возле станции метро примерно в 25 км от дома его родителей. Источники уточняют, что он находился недалеко от университета Южной Калифорнии.

На момент ареста Ник был одет в черную куртку с белыми полосками и джинсы. Часть обнародованных фото, на которых его ведут к полицейской машине, впоследствии удалили.

Сначала Ника доставили в изолятор в центре Лос-Анджелеса, после чего перевели в исправительный комплекс. Сейчас он содержится без права внесения залога и, по сообщениям, находится под наблюдением из-за риска самоубийства.

События накануне трагедии

За несколько часов до убийства Ник вместе с родителями был на рождественской вечеринке Конана О’Брайена. Инсайдеры рассказали, что он вел себя странно, “пугал гостей” и был неадекватным.

Другие собеседники отметили, что Ник резко выделялся среди гостей: он пришел в худи, тогда как другие были в праздничных нарядах. По данным издания, между ним и родителями разгорелась очень громкая ссора, после которой Роб и Мишель досрочно покинули вечеринку.

Близкие к семье источники сообщили, что Ник долгое время имел проблемы с наркотической зависимостью, неоднократно проходил реабилитацию и ранее признавался, что во время наркотического срыва разгромил гостевой дом родителей.

По словам собеседников, у него была история агрессивного поведения, однако никто не предполагал, что ситуация может закончиться убийством.

Роб Райнер із сином

Источник: PageSix

