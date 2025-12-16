В Лос-Анджелесе арестовали 32-летнего Ника Райнера – сына режиссера и актера Роба Райнера и фотографа Мишель Сингер Райнер.

Его подозревают в убийстве родителей, которых нашли зарезанными в собственном доме в воскресенье, 14 декабря. Полиция уже обнародовала фото момента задержания.

Задержание Ника Райнера – что известно

На снимках видно, как полицейский прижимает подозреваемого к земле, пока другие правоохранители наблюдают за задержанием.

Сейчас смотрят

По данным полиции, Ника Райнера удалось найти с помощью оперативной группы Службы маршалов США. Мужчину задержали возле станции метро примерно в 25 км от дома его родителей. Источники уточняют, что он находился недалеко от университета Южной Калифорнии.

LAPD releases pictures of Nick Reiner’s arrest following the murders of his father Rob Reiner, and his mother. pic.twitter.com/mrN228Nefh — Prime Update (@primeupdate1) December 16, 2025

На момент ареста Ник был одет в черную куртку с белыми полосками и джинсы. Часть обнародованных фото, на которых его ведут к полицейской машине, впоследствии удалили.

Сначала Ника доставили в изолятор в центре Лос-Анджелеса, после чего перевели в исправительный комплекс. Сейчас он содержится без права внесения залога и, по сообщениям, находится под наблюдением из-за риска самоубийства.

События накануне трагедии

За несколько часов до убийства Ник вместе с родителями был на рождественской вечеринке Конана О’Брайена. Инсайдеры рассказали, что он вел себя странно, “пугал гостей” и был неадекватным.

Другие собеседники отметили, что Ник резко выделялся среди гостей: он пришел в худи, тогда как другие были в праздничных нарядах. По данным издания, между ним и родителями разгорелась очень громкая ссора, после которой Роб и Мишель досрочно покинули вечеринку.

Близкие к семье источники сообщили, что Ник долгое время имел проблемы с наркотической зависимостью, неоднократно проходил реабилитацию и ранее признавался, что во время наркотического срыва разгромил гостевой дом родителей.

По словам собеседников, у него была история агрессивного поведения, однако никто не предполагал, что ситуация может закончиться убийством.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.