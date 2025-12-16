У Лос-Анджелесі заарештували 32-річного Ніка Райнера – сина режисера та актора Роба Райнера і фотографки Мішель Сінгер Райнер.

Його підозрюють у вбивстві батьків, яких знайшли зарізаними у власному будинку у неділю, 14 грудня. Поліція вже оприлюднила фото моменту затримання.

Затримання Ніка Райнера – що відомо

На знімках видно, як поліцейський притискає підозрюваного до землі, поки інші правоохоронці спостерігають за затриманням.

За даними поліції, Ніка Райнера вдалося знайти за допомогою оперативної групи Служби маршалів США. Чоловіка затримали біля станції метро приблизно за 25 км від дому його батьків. Джерела уточнюють, що він перебував неподалік університету Південної Каліфорнії.

LAPD releases pictures of Nick Reiner’s arrest following the murders of his father Rob Reiner, and his mother. pic.twitter.com/mrN228Nefh — Prime Update (@primeupdate1) December 16, 2025

На момент арешту Нік був одягнений у чорну куртку з білими смугами та джинси. Частину оприлюднених фото, на яких його ведуть до поліцейського авто, згодом видалили.

Спершу Ніка доправили до ізолятора у центрі Лос-Анджелеса, після чого перевели до виправного комплексу. Наразі він утримується без права внесення застави та, за повідомленнями, перебуває під наглядом через ризик самогубства.

Події напередодні трагедії

За кілька годин до вбивства Нік разом із батьками був на різдвяній вечірці Конана О’Браєна. Інсайдери розповіли, що він поводився дивно, “лякав гостей” і був неадекватним.

Інші співрозмовники зазначили, що Нік різко вирізнявся серед гостей: він прийшов у худі, водночас інші були у святковому вбранні. За даними видання, між ним і батьками спалахнула дуже гучна сварка, після якої Роб і Мішель достроково залишили вечірку.

Близькі до родини джерела повідомили, що Нік тривалий час мав проблеми з наркотичною залежністю, неодноразово проходив реабілітацію та раніше зізнавався, що під час наркотичного зриву розтрощив гостьовий будинок батьків.

За словами співрозмовників, у нього була історія агресивної поведінки, однак ніхто не припускав, що ситуація може завершитися вбивством.

Джерело : PageSix

