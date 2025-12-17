Дві українські роботи продовжують боротьбу за премію Оскар 2026. Американська кіноакадемія оприлюднила короткі списки, до яких увійшли документальний фільм 2000 метрів до Андріївки та анімаційна короткометражка Я померла в Ірпені.

Академія сформувала короткі списки у 12 категоріях. У кожній з них залишили від 10 до 15 робіт, які пройшли попередній етап відбору та голосування профільних підрозділів.

Українські фільми в шортлістах на Оскар 2026

Фільм Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки потрапив до короткого списку в категорії Документальний повнометражний фільм.

Загалом до цієї категорії було допущено 201 стрічку, з яких члени документального підрозділу Академії відібрали 15 робіт. З них сформують список з пʼяти номінантів на премію Оскар.

Стрічка Я померла в Ірпені увійшла до шортліста в категорії Анімаційний короткометражний фільм.

Тут відбір був не менш конкурентним: до розгляду допустили 113 робіт, а до короткого списку пройшли 15. Шортліст визначили за підсумками голосування членів кіноакадемії, які спеціалізуються на анімації та короткому метрі.

Про що стрічка 2000 метрів до Андріївки

Документальний фільм Мстислава Чернова знятий під час українського контрнаступу 2023 року.

У центрі історії – бійці Третьої штурмової бригади, які отримують завдання звільнити село Андріївка на Донеччині, рухаючись через вузьку лісосмугу.

Фільм демонструє, якою ціною українцям дається кожен метр відвойованої в російських загарбників землі.

Світова прем’єра стрічки відбулася у січні 2025 року на фестивалі Sundance. Попередня робота Чернова – 20 днів у Маріуполі – принесла Україні першу перемогу на Оскарі у 2024 році.

Про що стрічка Я померла в Ірпені

Анімаційна стрічка Анастасії Фалілеєвої побудована на власному досвіді режисерки. Вона розповідає про ранок початку повномасштабного вторгнення, коли разом із хлопцем поїхала до Ірпеня, щоб бути поруч із його родиною.

Через анімаційну форму авторка передає стан розгубленості, страху й внутрішнього зламу, який пережили цивільні у перші дні війни.

Фільм уже встиг здобути міжнародне визнання: серед відзнак – нагорода фестивалю короткого метру в Клермон-Феррані та європейська анімаційна премія Emile Awards 2025.

Голосування за номінації Оскар 2026 стартує 12 січня і триватиме чотири дні. Офіційних номінантів оголосять 22 січня, а імена переможців стануть відомі 15 березня під час церемонії вручення премії.

