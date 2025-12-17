У Лос-Анджелесі висунули офіційні обвинувачення 32-річному Ніку Райнеру – сину голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Сінгер Райнер.

Прокуратура інкримінує йому вбивство обох батьків, яких знайшли мертвими у власному будинку в районі Брентвуд, Каліфорнія.

Про це на пресконференції повідомив окружний прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Гохман.

Справа про вбивство Райнерів – обвинувачення

За словами прокурора, Ніку Райнеру висунуто два пункти обвинувачення у навмисному вбивстві першого ступеня зі спеціальною обтяжувальною обставиною – вчинення кількох убивств.

Окремо в матеріалах справи фігурує твердження, що підозрюваний використовував ніж як небезпечну та смертельну зброю.

Райнеру загрожує довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення або смертна кара. Водночас Нейтан Гохман уточнив, що рішення щодо того, чи вимагатиме обвинувачення смертної кари, наразі не ухвалене.

Підозрюваний мав постати перед судом у вівторок, 16 грудня, для формального оголошення обвинувачень і внесення заяви про визнання вини. Однак згодом окружний прокурор повідомив, що засідання перенесли на пізнішу дату.

Спершу Нік Райнер має пройти медичне обстеження і бути визнаним придатним до участі в судовому процесі.

Вбивство Тома Райнера та його дружини

Обвинувачення були висунуті через два дні після того, як тіла Роба та Мішель Райнер знайшли в їхньому будинку в Брентвуді. За даними слідства, обоє загинули від численних ножових поранень.

Представники влади повідомили, що розтини ще тривають і саме вони мають остаточно встановити точну причину, спосіб та час смерті.

На запитання журналістів, чи було знайдено ймовірне знаряддя вбивства, Нейтан Гохман відповів, що цю інформацію оприлюднять уже в суді.

Джерело : BBC

