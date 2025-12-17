Сина режисера Роба Райнера офіційно звинуватили у вбивстві батьків
- Ніку Райнеру інкримінують два вбивства першого ступеня з обтяжувальною обставиною.
- Слідство стверджує, що під час злочину було використано ніж як небезпечну та смертельну зброю
- У разі визнання винним Ніку Райнеру загрожує довічне ув’язнення або смертна кара.
У Лос-Анджелесі висунули офіційні обвинувачення 32-річному Ніку Райнеру – сину голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Сінгер Райнер.
Прокуратура інкримінує йому вбивство обох батьків, яких знайшли мертвими у власному будинку в районі Брентвуд, Каліфорнія.
Про це на пресконференції повідомив окружний прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Гохман.
Справа про вбивство Райнерів – обвинувачення
За словами прокурора, Ніку Райнеру висунуто два пункти обвинувачення у навмисному вбивстві першого ступеня зі спеціальною обтяжувальною обставиною – вчинення кількох убивств.
Окремо в матеріалах справи фігурує твердження, що підозрюваний використовував ніж як небезпечну та смертельну зброю.
Райнеру загрожує довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення або смертна кара. Водночас Нейтан Гохман уточнив, що рішення щодо того, чи вимагатиме обвинувачення смертної кари, наразі не ухвалене.
Підозрюваний мав постати перед судом у вівторок, 16 грудня, для формального оголошення обвинувачень і внесення заяви про визнання вини. Однак згодом окружний прокурор повідомив, що засідання перенесли на пізнішу дату.
Спершу Нік Райнер має пройти медичне обстеження і бути визнаним придатним до участі в судовому процесі.
Вбивство Тома Райнера та його дружини
Обвинувачення були висунуті через два дні після того, як тіла Роба та Мішель Райнер знайшли в їхньому будинку в Брентвуді. За даними слідства, обоє загинули від численних ножових поранень.
Представники влади повідомили, що розтини ще тривають і саме вони мають остаточно встановити точну причину, спосіб та час смерті.
На запитання журналістів, чи було знайдено ймовірне знаряддя вбивства, Нейтан Гохман відповів, що цю інформацію оприлюднять уже в суді.