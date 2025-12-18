Народна артистка України Катерина Бужинська змушена взяти паузу в концертній діяльності через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Співачка зізналася, що вже другий місяць проходить лікування і нині перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивній терапії.

Катерину Бужинську прооперували

Причиною ускладнень стала контактна лінза, яка спричинила травму ока й призвела до інфекції. Бужинська повідомила, що її вже прооперували. Зараз стан артистки стабільний, однак попереду – тривалий шлях лікування та відновлення.

– Дуже сумую за вами й усім серцем прагну якнайшвидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас.

Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою та, якщо маєте можливість, помолитися за моє здоров’я, – звернулася Катерина до шанувальників.

Через стан здоров’я Бужинська тимчасово не братиме участі в концертах, зокрема у виступах із Михайлом Грицканом, де вона була заявлена. Та артистка наголошує, що обов’язково повернеться на сцену.

– А тим, хто бажав мені зла, хочу нагадати: Господь усе бачить, і бумеранг завжди повертається, – додала зірка.

Раніше Катерина Бужинська розповідала, що останні чотири концерти благодійного туру Воля провела із серйозною травмою ока. Попри рекомендації лікарів щодо госпіталізації, вона не скасувала виступи й виходила на сцену в затемнених окулярах.

Фото: Катерина Бужинська

