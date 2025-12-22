Выбирали четыре дня: с какой песней Албания выступит на Евровидении 2026
- Албанию на Евровидении 2026 представит певец Alis с песней Nân.
- Победитель был выбран по итогам национального отбора, который длился четыре дня и собрал 28 исполнителей.
- В прошлом году Alis занял третье место на национальном этапе с песней Mjegull.
Албания выбрала своего участника Евровидения 2026. Страну на конкурсе в Вене представит певец Alis с песней Nân.
Ранее стало известно, что с представительницей на песенный конкурс определилась и Черногория.
Как Албания отбирала участника на Евровидение 2026
Национальный отбор Албании длился четыре дня и собрал 28 исполнителей. В финал вышли 23 участника, которые снова исполнили свои конкурсные песни в решающий вечер.
Победителя определяли по комбинированной системе: половину результата формировали оценки жюри, еще 50% – зрительское голосование.
По итогам подсчета баллов Alis с Nân возглавил оба рейтинга и стал безоговорочным победителем конкурса.
Что известно об Alis
Алис Каллачи, выступающий под псевдонимом Alis, является певцом и автором песен из Шкодера. Широкая аудитория в Албании узнала о нем после победы в пятом сезоне албанской версии Х-Фактора, что стало ключевым моментом в старте его карьеры.
Ранее артист уже участвовал в отборе на Евровидение – в прошлом году он занял третье место с песней Mjegull, а теперь будет представлять страну на юбилейном конкурсе в Вене.
Албания на Евровидении
Албания участвует в Евровидении с 2004 года и с тех пор не пропустила ни одного шоу.
Высшим достижением страны остается пятое место в 2012 году, которое принесла Рона Нишлиу с песней Suus.
Всего Албания 21 раз выходила на сцену конкурса и 12 раз проходила в гранд-финал.
Фото: скриншот из трансляции