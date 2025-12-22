Албания выбрала своего участника Евровидения 2026. Страну на конкурсе в Вене представит певец Alis с песней Nân.

Ранее стало известно, что с представительницей на песенный конкурс определилась и Черногория.

Как Албания отбирала участника на Евровидение 2026

Национальный отбор Албании длился четыре дня и собрал 28 исполнителей. В финал вышли 23 участника, которые снова исполнили свои конкурсные песни в решающий вечер.

Победителя определяли по комбинированной системе: половину результата формировали оценки жюри, еще 50% – зрительское голосование.

По итогам подсчета баллов Alis с Nân возглавил оба рейтинга и стал безоговорочным победителем конкурса.

Что известно об Alis

Алис Каллачи, выступающий под псевдонимом Alis, является певцом и автором песен из Шкодера. Широкая аудитория в Албании узнала о нем после победы в пятом сезоне албанской версии Х-Фактора, что стало ключевым моментом в старте его карьеры.

Ранее артист уже участвовал в отборе на Евровидение – в прошлом году он занял третье место с песней Mjegull, а теперь будет представлять страну на юбилейном конкурсе в Вене.

Албания на Евровидении

Албания участвует в Евровидении с 2004 года и с тех пор не пропустила ни одного шоу.

Высшим достижением страны остается пятое место в 2012 году, которое принесла Рона Нишлиу с песней Suus.

Всего Албания 21 раз выходила на сцену конкурса и 12 раз проходила в гранд-финал.

Фото: скриншот из трансляции

