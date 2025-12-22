Албанія обрала учасника на Євробачення 2026: хто представить країну
- Албанію на Євробаченні 2026 представить співак Alis з піснею Nân.
- Переможця обрали за підсумками нацвідбору, що тривав чотири дні та зібрав 28 виконавців.
- Торік Alis посів третє місце на національному етапі з піснею Mjegull.
Албанія обрала свого учасника Євробачення 2026. Країну на конкурсі у Відні представить співак Alis з піснею Nân.
Раніше стало відомо, що з представницею на пісенний конкурс визначилася й Чорногорія.
Як Албанія відбирала учасника на Євробачення 2026
Національний відбір Албанії тривав чотири дні та зібрав 28 виконавців. У фінал вийшли 23 учасники, які знову виконали свої конкурсні пісні у вирішальний вечір.
Переможця визначали за комбінованою системою: половину результату формували оцінки журі, ще 50% – глядацьке голосування.
За підсумками підрахунку балів Alis з Nân очолив обидва рейтинги та став беззаперечним переможцем конкурсу.
Що відомо про Alis
Аліс Каллачі, що виступає під псевдонімом Alis, є співаком і автором пісень зі Шкодера. Широка аудиторія в Албанії дізналася про нього після перемоги у п’ятому сезоні албанської версії Х-Фактора, що стало ключовим моментом у старті його кар’єри.
Раніше артист вже брав участь у відборі на Євробачення – торік він посів третє місце з піснею Mjegull, а тепер представлятиме країну на ювілейному конкурсі у Відні.
Албанія на Євробаченні
Албанія бере участь у Євробаченні з 2004 року та відтоді не пропускала жодного шоу.
Найвищим досягненням країни залишається пʼяте місце у 2012 році, яке принесла Рона Нішліу з піснею Suus.
Загалом Албанія 21 раз виходила на сцену конкурсу й 12 разів проходила до гранд-фіналу.
Фото: скриншот з трансляції