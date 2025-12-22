Помер актор Джеймс Ренсон – зірка серіалу Дроти та фільму Воно 2
- Причину смерті Джеймса Ренсона попередньо кваліфікували як самогубство.
- Дружина актора Джеймі Макфі опублікувала прощальний допис.
- Актор відомий за ролями в серіалі Дроти та у фільмі Воно 2.
Американський актор Джеймс Ренсон, відомий за ролями у серіалі Дроти та фільмі Воно 2, помер у віці 46 років. Про це повідомила судово-медична служба округу Лос-Анджелес.
Причину смерті актора попередньо кваліфікували як самогубство.
Смерть Джеймса Ренсона — що відомо
За даними судмедекспертів округу Лос-Анджелес, Джеймс Ренсон помер 19 грудня. Інших деталей щодо обставин загибелі офіційно не оприлюднюють.
Дружина актора Джеймі Макфі опублікувала допис в Instagram. На спільному знімку видно, що жінка при надії, а чоловік ніжно тримає її за животик.
– Я казала тобі, що кохаю тебе, тисячу разів і знаю, що любитиму тебе знову. Дякую тобі за найбільші подарунки – тебе, Джека та Вайолет. Ми назавжди, – зворушливо звернулася вона до Джеймса Ренсона.
На смерть актора відреагувала телекомпанія HBO, опублікувавши прощальний допис з фотографією Ренсона з серіалу Дроти.
– Світла памʼять Джеймсу Ренсону, – йдеться в повідомленні.
Також співчуття висловила продюсерська компанія Blumhouse, зазначивши, що була вдячна за співпрацю з актором у фільмах Чорний телефон та Сіністер, і передала слова підтримки його близьким.
Чим відомий Джеймс Ренсон
Найбільшу популярність Ренсону принесла роль Зіггі Соботки у кримінальному серіалі Дроти (The Wire), який вважають одним із найзнаковіших телепроєктів в історії HBO.
Широкій аудиторії актор також відомий за роллю дорослого Едді Каспбрака у фільмі Воно 2, знятому за романом Стівена Кінга.
У фільмографії Ренсона також значаться стрічки Чорний телефон (2021) та його продовження Чорний телефон 2, незалежна стрічка Мандарин (2015), а також ролі у серіалах Закон і порядок, Гаваї 5.0 та Покерфейс.
Першу помітну роль актор отримав у 2002 році в серіалі Кен Парк.
У травні 2021 року Джеймс Ренсон розповів, що у 1992 році зазнав сексуального насильства з боку свого вчителя математики Тімоті Руало. За словами актора, у березні 2020 року він звернувся з відповідною заявою до поліції округу Балтимор. Після перевірки звинувачень кримінальних обвинувачень учителю не висунули.
Також Ренсон публічно зізнався, що у 27 років він мав героїнову залежність і борги на суму близько $30 тис. У 2007 році актор повідомив, що повністю позбувся залежності.
