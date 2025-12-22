Американський актор Джеймс Ренсон, відомий за ролями у серіалі Дроти та фільмі Воно 2, помер у віці 46 років. Про це повідомила судово-медична служба округу Лос-Анджелес.

Причину смерті актора попередньо кваліфікували як самогубство.

Смерть Джеймса Ренсона — що відомо

За даними судмедекспертів округу Лос-Анджелес, Джеймс Ренсон помер 19 грудня. Інших деталей щодо обставин загибелі офіційно не оприлюднюють.

Дружина актора Джеймі Макфі опублікувала допис в Instagram. На спільному знімку видно, що жінка при надії, а чоловік ніжно тримає її за животик.

– Я казала тобі, що кохаю тебе, тисячу разів і знаю, що любитиму тебе знову. Дякую тобі за найбільші подарунки – тебе, Джека та Вайолет. Ми назавжди, – зворушливо звернулася вона до Джеймса Ренсона.

На смерть актора відреагувала телекомпанія HBO, опублікувавши прощальний допис з фотографією Ренсона з серіалу Дроти.

– Світла памʼять Джеймсу Ренсону, – йдеться в повідомленні.

Також співчуття висловила продюсерська компанія Blumhouse, зазначивши, що була вдячна за співпрацю з актором у фільмах Чорний телефон та Сіністер, і передала слова підтримки його близьким.

Чим відомий Джеймс Ренсон

Найбільшу популярність Ренсону принесла роль Зіггі Соботки у кримінальному серіалі Дроти (The Wire), який вважають одним із найзнаковіших телепроєктів в історії HBO.

Широкій аудиторії актор також відомий за роллю дорослого Едді Каспбрака у фільмі Воно 2, знятому за романом Стівена Кінга.

У фільмографії Ренсона також значаться стрічки Чорний телефон (2021) та його продовження Чорний телефон 2, незалежна стрічка Мандарин (2015), а також ролі у серіалах Закон і порядок, Гаваї 5.0 та Покерфейс.

Першу помітну роль актор отримав у 2002 році в серіалі Кен Парк.

У травні 2021 року Джеймс Ренсон розповів, що у 1992 році зазнав сексуального насильства з боку свого вчителя математики Тімоті Руало. За словами актора, у березні 2020 року він звернувся з відповідною заявою до поліції округу Балтимор. Після перевірки звинувачень кримінальних обвинувачень учителю не висунули.

Також Ренсон публічно зізнався, що у 27 років він мав героїнову залежність і борги на суму близько $30 тис. У 2007 році актор повідомив, що повністю позбувся залежності.

Нагадаємо, що минулого тижня Голлівуд сколихнуло вбивство режисера Роба Райнера та його дружини. Головний підозрюваний – син пари Нік Райнер, якого відправили під арешт.

