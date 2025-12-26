В пятницу, 26 декабря, на телеканале СТБ вышел финальный выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Именно в этот вечер главный герой сделал свой выбор и подарил кольцо девушке, с которой видит будущее за пределами проекта.

Как прошел 11 выпуск Холостяка 14 и кто стал избранницей Тараса Цымбалюка — читайте далее в материале.

Как прошел 11 выпуск Холостяка 14

Финальный выпуск начался с неожиданного задания от ведущего Григория Решетника. Он предложил Насте, Надин и Ирочке провести с Тарасом один день, разделенный на три части: завтрак, обед и ужин.

Однако героиням пришлось сделать выбор: провести три часа с Холостяком и самостоятельно организовать свидание, или 1,5 часа — но без хлопот и с готовой идеей, которая точно понравится Тарасу.

Надин и Ирочка выбрали второй вариант, поэтому провели с Цымбалюком совсем немного времени. Настя — единственная из девушек, кто выбрал трехчасовое свидание.

Она приготовила ужин для Холостяка, нашла проектор для просмотра Аватара и создала романтическую атмосферу. Тарас отметил старания девушки, подчеркнув, что она не перестает его удивлять.

В конце дня все героини собрались вместе, и Тарас был вынужден попрощаться с одной из них. Розы от Холостяка получили Надин и Настя, а Ирочку он проводил домой.

— Между нами с Ирочкой какой-то детский вайб, он не романтично-сексуального характера, — пояснил Холостяк, а также добавил, что Ира — очень классная девушка и ему было приятно проводить с ней время.

Далее Тарас пригласил Надин и Настю во Львов, где и состоялись их финальные свидания на проекте.

Первой с Цымбалюком встретилась Надин. Главный герой решил осуществить мечту девушки и предложил ей слепить что-нибудь на гончарном круге.

Затем они вместе принимали ванну в яблоневом саду и говорили о своих чувствах друг к другу. Этот момент Тарас назвал одним из самых приятных на проекте. Вечер пары продолжился за совместным ужином, во время которого они по очереди отвечали на различные вопросы об отношениях, а также визуализировали свою свадьбу.

Свидание Тараса с Настей началось с прогулки на лодке, а затем они ужинали на природе в романтической атмосфере. Холостяк обсудил с девушкой те же вопросы, на которые накануне отвечал вместе с Надин.

Далее Цымбалюк предложил Насте “добавить огня” в их вечер, зажегши факелы и слово “палаємо”, которое, по словам Тараса, полностью отражает зажигательный характер девушки.

Вечер пары закончился в СПА, где они в интимной обстановке скрабировали друг друга, делали массаж и принимали вместе душ. Холостяк отметил, что именно тогда между ними исчезли все рамки и это вообще был переломный момент в их отношениях.

Финал Холостяка 14: кто стал избранницей Тараса Цымбалюка

В конце концов, после всех свиданий и долгих размышлений Тарас Цымбалюк сделал самый важный шаг в проекте.

В финале Холостяк отметил, что любовь — это прыжок в неизвестное, и он готов сделать его именно с Надин. Итак, избранницей Тараса Цымбалюка стала Надин Головчук.

— Я хочу, чтобы это была не последняя наша встреча. Я хочу, чтобы этот проект стал началом нашей истории, — сказал Тарас.

Надин 26 лет, она родом из Хмельницкого. Работает фотомоделью и видео-креатором. Занимается активными видами спорта: бег, сквош, кикбоксинг, волейбол.

Девушка признавалась, что мечтает создать семью, где будет чувствовать спокойствие и защиту, а ее идеальный мужчина — тот, с кем безопасно во всех смыслах этого слова.

Уже в следующую пятницу, 2 января, на СТБ выйдет пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта. Именно тогда зрители узнают, остались ли парой Тарас и Надин и как сложилась жизнь после реалити у других девушек.

