У п’ятницю, 26 грудня, на телеканалі СТБ вийшов фінальний випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Саме цього вечора головний герой зробив свій вибір та подарував каблучку дівчині, з якою бачить майбутнє поза межами проєкту.

Як минув 11 випуск Холостяка 14 та хто став обраницею Тараса Цимбалюка – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Як минув 11 випуск Холостяка 14

Фінальний випуск розпочався з несподіваного завдання від ведучого Григорія Решетника. Він запропонував Насті, Надін та Ірочці провести із Тарасом один день, поділений на три частини: сніданок, обід і вечерю.

Однак героїням довелося зробити вибір: побути три години із Холостяком і самостійно організувати побачення, або 1,5 години – але без клопотів і з готовою ідеєю, яка точно сподобається Тарасу.

Надін та Ірочка обрали другий варіант, тому провели із Цимбалюком зовсім трохи часу. Настя – єдина з дівчат, хто обрав трьохгодинне побачення.

Вона приготувала вечерю для Холостяка, знайшла проектор для перегляду Аватару і влаштувала романтичну атмосферу. Тарас відзначив старання дівчини, наголосивши, що вона не перестає його дивувати.

Наприкінці дня всі героїні зібралися разом і Тарас був змушений попрощатися з однією з них. Троянди від Холостяка отримали Надін і Настя, а Ірочку він провів додому.

– Між нами з Ірочкою якийсь дитячий вайб, він не романтично-сексуального характеру, – пояснив Холостяк, а також додав, що Іра – дуже класна дівчина і йому було приємно проводити з нею час.

Далі Тарас запросив Надін та Настю до Львова, де й відбулися їхні фінальні побачення на проєкті.

Першою із Цимбалюком побачилася Надін. Головний герой вирішив здійснити мрію дівчини та запропонував їй зліпити щось на гончарному станку.

Потім вони разом приймали ванну у яблуневому саду і говорили про свої почуття одне одного. Цей момент Тарас назвав одним із найприємніших на проєкті. Вечір пари продовжився за спільною вечерею, під час якої вони по черзі відповідали на різні запитання про стосунки, а також візуалізували власні весілля.

Побачення Тараса з Настею розпочалося з прогулянки на човні, а потім вони вечеряли на природі у романтичній атмосфері. Холостяк обговорив з дівчиною ті ж запитання, на які напередодні відповідав разом із Надін.

Далі Цимбалюк запропонував Насті “додати вогню” у їхній вечір, запаливши факели і слово “палаємо”, яке, за словами Тараса, цілком відображає запальний характер дівчини.

Вечір пари закінчився в СПА, де вони в інтимній обстановці скрабували одне одного, робили масаж і приймали разом душ. Холостяк відзначив, що саме тоді між ними зникли всі рамки і це взагалі був переломний момент у їхніх стосунках.

Фінал Холостяка 14: хто став обраницею Тараса Цимбалюка

Зрештою, після всіх побачень та довгих роздумів Тарас Цимбалюк зробив найважливіший крок у проєкті.

У фіналі Холостяк зазначив, що кохання – це стрибок у невідоме, і він готовий зробити його саме з Надін. Тож, обраницею Тараса Цимбалюка стала Надін Головчук.

– Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб цей проєкт став початком нашої історії, – сказав Тарас.

Надін 26 років, вона родом із Хмельницького. Працює фотомоделлю та відео-кріейторкою. Займається активними видами спорту: біг, сквош, кікбоксинг, волейбол.

Дівчина зізнавалася, що мріє створити сім’ю, де відчуватиме спокій і захист, а її ідеальний чоловік – той, з ким безпечно у всіх значеннях цього слова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Вже у наступну п’ятницю, 2 січня, на СТБ вийде пост-шоу Холостяк. Життя після проєкту. Саме тоді глядачі дізнаються, чи залишилися парою Тарас та Надін та як склалося життя після реаліті у інших дівчат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.