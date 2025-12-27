В 18 выпуске проекта МастерШеф трое финалистов – Сашко, Галина и Дарья – столкнулись с решающим испытанием, которое должно было определить, кто из них готов бороться за кубок и титул лучшего кулинара страны.

Каким был финал 16 сезона и кто победил в 18 выпуске МастерШеф

Как прошел 18 выпуск МастерШеф-16 от 28.12.2025

Финальная неделя кулинарного проекта МастерШеф началась для участников не в привычном павильоне. Тройка сильнейших – Сашко, Дарья и Галина – отправилась в самое сердце Киева.

Первой локацией гастрономического маршрута стал ресторан BAO Эктора Хименеса-Браво, где финалистов лично встретил звездный шеф.

– Сейчас я покажу вам, как мы готовим самое популярное блюдо нашего меню – Монгольский Биф, – объявил Эктор.

Судья МастерШеф провел для участников детальный мастер-класс, шаг за шагом демонстрируя все ключевые этапы и профессиональные тонкости приготовления блюда.

Однако, вопреки ожиданиям финалистов остаться на кухне ресторана для собственной практики, Эктор неожиданно отправил их дальше.

Следующей остановкой гастротура стал ресторан Beef, где работает Ольга Мартыновская.

Именно она обучала участников искусству приготовления идеального стейка – показала правильную технику обжаривания и поделилась важными кулинарными секретами, которые отличают профессиональный подход от домашнего.

Финальной точкой маршрута стал ресторан CHEF’s TABLE Владимира Ярославского. Здесь участники узнали, что даже классическое картофельное пюре может превратиться в серьезное испытание для повара.

После трех мастер-классов от судей финалисты вернулись в павильон МастерШеф, где их ждало последнее задание перед суперфиналом.

– Перед вами последний шаг к суперфиналу. После этого задания лишь двое из вас смогут продолжить борьбу за кубок МастерШеф. Вы должны доказать, что не просто слушали нас, а действительно услышали – и смогли на лету усвоить важнейшие процессы, – объявили судьи.

Участникам нужно было продемонстрировать способность быстро усваивать информацию, безупречную технику и собственную креативность.

По условиям испытания, после жеребьевки каждый финалист получил один из процессов, который должен был идеально воспроизвести на кухне МастерШеф:

Галина – жарка стейка от Ольги Мартыновской; Сашко – приготовление картофельного пюре от Владимира Ярославского; Дарья – монгольский биф на сковороде wok от Эктора Хименеса-Браво.

МастерШеф-16: кто покинул проект за шаг до суперфинала

На выполнение задания финалисты имели полтора часа. После завершения приготовления и дегустации судьи были готовы объявить окончательное решение.

– Нам было чрезвычайно сложно принять вердикт. Перед нами очень сильные участники, и сегодня мы выбираем лучших из лучших. Однако в суперфинал пройдут лишь двое, – отметили судьи.

Первой суперфиналисткой 16 сезона стала Дарья Фатеева.

– Сашко и Галина, у вас были не менее сложные процессы. Но лишь одно из блюд полностью соответствует уровню суперфинала – в другом была допущена ошибка в выполнении главного процесса, – пояснили судьи.

Из-за ошибки с обжариванием мяса проект за шаг до суперфинала покинула Галина Оруджева.

Суперфиналистами 16 сезона МастерШеф стали Дарья Фатеева и Александр Зубко.

В завершение выпуска судьи подготовили для них еще один сюрприз – участники получили задание придумать концепцию собственного ресторана.

Кто стал победителем 16 сезона МастерШеф

Суперфиналисты Александр Зубко и Дарья Фатеева в решающем задании должны были показать максимум своих кулинарных возможностей.

Согласно правилам проекта, участники традиционно презентовали судьям сет из трех блюд, объединенных общей идеей.

За три часа финалистам необходимо было приготовить закуску, основное блюдо и десерт.

Победителем 16 сезона МастерШеф стал 25-летний кондитер из Винницы Александр Зубко.

В качестве награды кулинар получит возможность пройти обучение во всемирно известной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже.

– Я смог доказать себе, что в жизни все возможно. Главное – не сдаваться и идти до конца, – отметил победитель.

Александру 25 лет. Он родился и вырос в небольшом селе в семье рабочих, где с детства привык много помогать родителям, в том числе на кухне.

Именно тогда у него и зародилось увлечение кулинарией и выпечкой сладостей.

Со временем Александр начал готовить торты на заказ, и постепенно появились первые клиенты. Его мечта — открыть собственную кондитерскую с авторскими десертами.

