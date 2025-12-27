У 18 випуску проєкту МастерШеф троє фіналістів – Сашко, Галина та Дарʼя – зіштовхнулися з вирішальним випробуванням, яке мало визначити, хто з них готовий боротися за кубок і титул найкращого кулінара країни.

Яким був фінал 16 сезону та хто переміг у 18 випуску МастерШеф – читайте на STB.UA.

Як пройшов 18 випуск МастерШеф-16 від 28.12.2025

Фінальний тиждень кулінарного проєкту МастерШеф розпочався для учасників не у звичному павільйоні. Трійка найсильніших – Сашко, Дарʼя та Галина – вирушила до самого серця Києва.

Першою локацією гастрономічного маршруту став ресторан BAO Ектора Хіменеса-Браво, де фіналістів особисто зустрів зірковий шеф.

– Зараз я покажу вам, як ми готуємо найпопулярнішу страву нашого меню – Монгольський Біф, – оголосив Ектор.

Суддя МастерШеф провів для учасників детальний майстер-клас, крок за кроком демонструючи всі ключові етапи та професійні тонкощі приготування страви.

Однак, попри очікування фіналістів залишитися на кухні ресторану для власної практики, Ектор несподівано відправив їх далі.

Наступною зупинкою гастротуру став ресторан Beef, де працює Ольга Мартиновська.

Саме вона навчала учасників мистецтву приготування ідеального стейка – показала правильну техніку обсмаження та поділилася важливими кулінарними секретами, які відрізняють професійний підхід від домашнього.

Фінальною точкою маршруту став ресторан CHEF’s TABLE Володимира Ярославського. Тут учасники дізналися, що навіть класичне картопляне пюре може перетворитися на серйозне випробування для кухаря.

Після трьох майстер-класів від суддів фіналісти повернулися до павільйону МастерШеф, де на них чекало останнє завдання перед суперфіналом.

– Перед вами останній крок до суперфіналу. Після цього завдання лише двоє з вас зможуть продовжити боротьбу за кубок МастерШеф. Ви маєте довести, що не просто слухали нас, а справді почули – і змогли на льоту засвоїти найважливіші процеси, – оголосили судді.

Учасникам потрібно було продемонструвати здатність швидко засвоювати інформацію, бездоганну техніку та власну креативність.

За умовами випробування, після жеребкування кожен фіналіст отримав один із процесів, який мав ідеально відтворити на кухні МастерШеф:

Галина – смаження стейка від Ольги Мартиновської; Сашко – приготування картопляного пюре від Володимира Ярославського; Дарʼя – монгольський біф у пательні wok від Ектора Хіменеса-Браво.

МастерШеф-16: хто покинув проєкт за крок до суперфіналу

На виконання завдання фіналісти мали півтори години. Після завершення готування та дегустації судді були готові оголосити остаточне рішення.

– Нам було надзвичайно складно ухвалити вердикт. Перед нами дуже сильні учасники, і сьогодні ми обираємо найкращих серед найкращих. Проте до суперфіналу пройдуть лише двоє, – зазначили судді.

Першою суперфіналісткою 16 сезону стала Дарʼя Фатєєва.

– Сашко та Галина, у вас були не менш складні процеси. Але лише одна зі страв повністю відповідає рівню суперфіналу – в іншій було допущено помилку у виконанні головного процесу, – пояснили судді.

Через помилку з обсмаженням мʼяса проєкт за крок до суперфіналу покинула Галина Оруджева.

Суперфіналістами 16 сезону МастерШеф стали Дарʼя Фатєєва та Олександр Зубко.

На завершення випуску судді підготували для них ще один сюрприз – учасники отримали завдання придумати концепцію власного ресторану.

Хто став переможцем 16 сезону МастерШеф

Суперфіналісти Олександр Зубко та Дарія Фатєєва у вирішальному завданні мали показати максимум своїх кулінарних можливостей.

Згідно з правилами проєкту, учасники традиційно презентували суддям сет із трьох страв, об’єднаних спільною ідеєю.

За три години фіналістам необхідно було приготувати закуску, головну страву та десерт.

Переможцем 16 сезону МастерШеф став 25-річний кондитер із Вінниці Олександр Зубко.

Як нагороду кулінар отримає можливість пройти навчання у всесвітньо відомій кулінарній школі Le Cordon Bleu в Парижі.

– Я зміг довести собі, що у житті все можливо. Головне, не здаватися і йти до кінця, – зазначив переможець.

Олександру 25 років. Народився та виріс у невеликому селі в родині робітників, де змалку звик багато допомагати батькам, зокрема на кухні.

Саме тоді й зародилося його захоплення кулінарією та випіканням солодощів.

Згодом Олександр почав готувати торти на замовлення, і поступово з’явилися перші клієнти. Його мрія – відкрити власну кондитерську з авторськими десертами.

