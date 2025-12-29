Лавика впервые стала мамой и рассекретила пол малыша
- Лавика родила первенца в воскресенье, 28 декабря, в одном из роддомов Киева.
- Певица раскрыла пол малыша и показала его первое фото.
Певица и участница шоу Фабрика звезд-3 Лавика, настоящее имя которой Любовь Юнак, впервые стала мамой. 40-летняя исполнительница родила сына.
Радостной новостью Любовь Юнак поделилась в сториз в Instagram. Она родила сына в воскресенье, 28 декабря, в Киевском городском роддоме №7.
Певица поделилась фото из роддома, а также показала первые кадры малыша. Имя новорожденного Лавика пока не рассекретила.
— Сегодня моя Любовь подарила мне сына, — написал муж Лавики Дмитрий Вознюк.
Напомним, что Лавика стала популярной после участия в третьем сезоне Фабрики звезд в 2009 году.
Ранее певица была замужем за своим коллегой Владимиром Борисенко, однако их брак распался. В мае 2025 года Лавика во второй раз вышла замуж — за мужчину по имени Дмитрий Вознюк.
