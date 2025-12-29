Співачка та учасниця шоу Фабрика зірок-3 Лавіка, справжнє ім’я якої Любов Юнак, уперше стала мамою. 40-річна виконавиця народила сина.

Лавіка народила первістка

Радісною новиною Любов Юнак поділилася у сториз в Instagram. Вона народила сина у неділю, 28 грудня, у Київському міському пологовому будинку №7.

Співачка поділилася фото з пологового, а також показала перші кадри малюка. Ім’я новонародженого Лавіка поки що не розсекретила.

– Сьогодні моя Любов подарувала мені сина, – написав чоловік Лавіки Дмитро Вознюк.

Нагадаємо, що Лавіка здобула популярність після участі у третьому сезоні Фабрики зірок у 2009 році.

Раніше співачка була одружена зі своїм колегою Володимиром Борисенком, однак їхній шлюб розпався. У травні 2025 року Лавіка вдруге вийшла заміж — за чоловіка на ім’я Дмитро Вознюк.

