В канун Нового года 2026 звезды телеканала СТБ поделились теплыми словами и искренними пожеланиями для зрителей.

Ведущие любимых проектов поздравили украинцев с праздником, пожелав мира, надежды, любви, новых достижений и веры в лучшее будущее. Также они поблагодарили военнослужащих, благодаря которым тысячи граждан имеют возможность отмечать Новый год 2026 вместе с близкими.

Поздравления звезд СТБ с Новым годом 2026

Яна Брензей

— Дорогие люди, поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы в 2026 году у нас было как можно больше хороших новостей, чтобы ваши самые родные были рядом, а те, кого вы любите, всегда были на связи. Чтобы все сообщения были прочитаны. Желаю, чтобы эти праздники были светлыми, теплыми. Чтобы они — были! — сказала ведущая программы Вікна-новини и телемарафона Єдині новини.

Сейчас смотрят

Татьяна Высоцкая

— Год, который почти прошел, можно смело назвать “жить несмотря ни на что и вопреки всему”. Именно это и есть, пожалуй, стойкость, которую мы лелеем в себе. Пусть следующий год меньше испытывает нашу стойкость, Света, добра и свершений нам, надежного плеча рядом и побед! — подчеркнула ведущая программ Вікна-новини, ДНК. Свои и телемарафона Єдині новини.

Орест Дрымаловский

Ведущий программы Вікна-новини, военнослужащий и спикер Минобороны отметил, что этот год научил украинцев самому важному — беречь свой свет, беречь людей рядом и держаться даже тогда, когда опускаются руки.

— В этом году враг пытался всеми способами отобрать наш свет — как в наших домах, так и в наших сердцах. Делал все, чтобы мы утонули в темноте. Но мы снова и снова доказываем: наш свет не уничтожить дронами и ракетами. Он глубоко внутри — в нашей человечности, достоинстве, в нашей правде, которая очевидна даже нашим недругам, — подчеркнул Орест.

В канун Нового года 2026 Дрымаловский пожелал украинцам света надежды и непоколебимой веры.

— Веры в себя, в наших защитников и защитниц, в нашу победу над злом, которая порой кажется такой далекой, но непременно произойдет. Я уверен в этом. Все остальное мы точно построим вместе, — добавил военнослужащий.

Надежда Матвеева

— Прекрасные украинцы, пусть новый 2026 год станет для вас и для всей страны победным и счастливым. Пусть это будет год развития, мира и согласия, а все ваши надежды, что “все будет хорошо”, обязательно сбудутся! — сказала ведущая программ Позывной Надежда и Невероятная правда о звездах.

Григорий Решетник

— Дорогие украинцы, от всего сердца поздравляю вас с Новым годом! Пусть 2026 год принесет мир всей Украине, согласие, детские улыбки и безумную любовь. Не будьте холостяками и холостячками в новом году — любите и будьте счастливы! — сказал ведущий проекта Холостяк.

Даниэль Салем

— Новый год – это не о громких словах. Это о выборе жить дальше и делать свое. И о способности осуществить то, ради чего ты здесь, — отметил ведущий проекта Взвешенные и счастливые.

Марина Боржемская

— Друзья, спасибо вам за этот год и за вашу смелость меняться. За каждый шаг, даже когда было непросто. Пусть в новом году будет больше баланса, любви к себе и веры в собственные силы. Помните: вы уже на правильном пути. С Новым годом! Будьте взвешенными и по-настоящему счастливыми, — пожелала тренер проекта Взвешенные и счастливые.

Алексей Новиков

— Желаю, чтобы 2026 год стал для вас годом новых возможностей, больших свершений, личных побед и надежных друзей! — добавил тренер проекта Взвешенные и счастливые.

Александр Терен

— Пусть мир и согласие сопровождают вас в новом году. Идите вперед! — призвал ветеран российско-украинской войны и общественный деятель.

Эктор Хименес-Браво

По мнению судьи МастерШеф и ведущего проекта Прокинься з Ектором, 2025 год в очередной раз напомнил украинцам, что самая большая ценность — не подарки под елкой, а люди, которые рядом с нами.

Он поблагодарил защитников и защитниц, благодаря которым украинцы могут просто обнять родных и мечтать о будущем на своей земле.

— Пусть Новый год принесет в каждый дом спокойствие и тот самый мир, которого мы все так сильно ждем. Желаю, чтобы каждая семья наконец-то снова собралась за одним столом, а все, кто сейчас далеко, вернулись домой. С Новым годом. Пусть он станет для нас годом светлой надежды и нашей большой победы, — сказал Эктор Хименес-Браво.

Владимир Ярославский

— Поздравляю с Новым годом. Счастья нам всем и скорейшего мирного неба. Люблю вас! — добавил судья МастерШеф и ведущий проекта Вкус детства.

Ольга Мартыновская

— Друзья, поздравляю вас с наступающими праздниками! Пусть в ваших домах всегда будет светло, тепло, радостно и вкусно! Год был тяжелым для всех, но мы вместе поддерживали друг друга, готовили и вдохновлялись смелыми и отважными. Спасибо каждому за вашу поддержку и любовь, обнимаю и желаю мира в нашу страну! — добавила судья МастерШеф и ведущая проекта Вкус детства.

Фото: Орест Дрималовский, Яна Брензей, Эктор Хименес-Браво