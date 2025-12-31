Новогодние дни – идеальное время для того, чтобы отдохнуть, вдохновиться и собраться всей семьей у экранов.

Телеканал СТБ подготовил особую праздничную программу: зрителей ждут любимые сериалы, шоу и кинопремьеры, которые способны поднять настроение и подарить ощущение тепла и уюта.

Что посмотреть на СТБ в новогоднюю ночь и праздничные дни — телепрограмма далее в материале.

Ограниченно пригодные

31 декабря с 07:00 сразу все серии

8-серийная комедийная драма о жизни, которую изменила, но не сломала война. Глубокая и в то же время легкая история о том, как война влияет на обычные украинские семьи. Как меняются отношения, внутренний мир и взгляды на будущее, когда мир вокруг уже не будет таким, как раньше.

О сложных выборах, эмоциональных качелях, теплых бытовых моментах и способности не потерять себя. О каждом из нас — иногда растерянных, уставших, иногда злых или смешных, но всегда честных в своих эмоциях.

В ролях: Александр Ярема, Елена Узлюк, Александр Пискунов, Каролина Мруга, Нина Набока, Ирина Мак, Борис Георгиевский, Сергей Бережко, Наталья Мазур, София Бровко, Макс Бурлака, Василий Василик, Дарья Белоцерковец, Татьяна Комарова, Анна Коломиец, Остап Дзядек.

Производство: Solar Media Entertainment совместно с телеканалом СТБ.

Поймать Кайдаша

31 декабря с 13:00, сразу все серии с перерывом на новогоднее поздравление президента

Культовый сериал СТБ, просмотр которого в новогодние праздники уже стал семейной традицией украинцев. Герои которого такие родные, словно часть собственной семьи. А их диалоги давно стали крылатыми.

Современные Кайдаши более дерзкие и откровенные, чем их классические прототипы авторства Ивана Нечуя-Левицкого, но проблемы у них те же, что и сто лет назад: семейные конфликты, бытовые споры родителей и детей, стремление к лучшей жизни и одновременно страх начинать что-то менять. Любимые Кайдаши встретят этот новый год вместе с вами.

Шоураннер: Наталья Ворожбит.

В ролях: Виктор Жданов, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Ирина Мак, Григорий Бакланов, Ярослав Безкоровайный, Дарья Федина, Кристина Федорак, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Гимн, который объединит всю страну

в новогоднюю ночь в 00:00

Новый 2026 год на телеканалах Starlight Media (СТБ, Новый канал, ICTV, ICTV2) начнется с симфонии народного гимна, созданного медиагруппой совместно с движением Желтая лента. Народный гимн прозвучит от Львова до Алчевска, от Чернигова до Симферополя, а его главными героями и авторами стали сами украинцы.

Партнерство крупнейшей медиакомпании и движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях призвано напомнить о важности общности и силе украинского народа.

В Киеве эстафету поздравлений страны с Новым годом примут: Елена Фроляк, Фима Константиновский, Юлия Зорий, Григорий Герман, Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Григорий Решетник, Яна Брензей, Александр Терен, Алексей Новиков, Надежда Матвеева, Александр Роменский, Алексей Суровцев, Ирина Мордусенко, Александр Боднар, Елена Вознесенька, Альбина Перерва, Виталина Библив, Михаил Соколовский, Борис Георгиевский, Александр Форманчук.

Музыкальной основой гимна стала фортепианная версия в исполнении телеведущей телеканала ICTV Оксаны Гутцайт.

Концерт Monatik Так умеешь только ты

в новогоднюю ночь

Monatik в Дворце спорта в Киеве собрал около 11 тыс. поклонников, которые стали свидетелями самого масштабного шоу серии I.V. — концерта Так умеешь только ты в поддержку альбома Вечно танцующий человек. Этот вечер превзошел все ожидания и стал подтверждением того, что даже в сложные времена искусство способно объединять, вдохновлять и дарить надежду.

В новогоднюю ночь телеканал СТБ покажет этот особенный музыкальный вечер. Зрители СТБ увидят масштабное шоу с хитами альбома Вечно танцующий человек, яркими дуэтами с приглашенными артистами и любимыми песнями.

Холостяк. Жизнь после проекта

2 января в 19:00

В финальном эпизоде Холостяк. Жизнь после проекта героини 14 сезона впервые откровенно расскажут, как изменилась их жизнь после участия в реалити. Что осталось за кадром? Какие чувства не попали в эфир? И с чем каждая из них вышла из этого опыта на самом деле?

В студию придет и сам Тарас — чтобы поставить точки там, где для зрителей до сих пор оставались вопросы. Честные признания, неожиданные подробности и главный вопрос, которого ждут все: вместе ли Холостяк и его избранница Надин после проекта?

Ведущий: Григорий Решетник.

Похищена на Рождество. Новогодняя премьера

3 января в 19:00, сразу все серии в эфире СТБ и эксклюзивно на Sweet TV на любом устройстве

В зимние праздники мы все стремимся к теплу, чуду и немного сказке. В этом году телеканал СТБ подготовил особый подарок для своих зрителей — четырехсерийную мелодраму Похищенная на Рождество производства Starlight Production. Это легкая новогодняя история, в которой соединились романтика, добрый юмор, авантюрный дух и неожиданные повороты. В главной роли — звезда Поймать Кайдаша Антонина Хижняк.

Накануне Рождества 35-летнюю Кристину, обычную маму двоих подростков, по ошибке похищают вместо жены застройщика. Но вместо побега Кристина решает остаться — ведь это ее шанс изменить жизнь. Похититель оказывается честным врачом, которого довели до отчаяния. Вместе они разрабатывают план мести коррумпированному бизнесмену.

В ролях: Антонина Хижняк, Роман Луцкий, Катарина Файна, Александр Соколов, Александр Рудько, Артур Шурипа, Григорий Боковенко, Мирон Шувалов, Иван Новинский.

Производство: Starlight Production.

Источник : СТБ