Новорічні дні – ідеальний час для того, щоб відпочити, надихнутися та зібратися всією родиною біля екранів.

Телеканал СТБ підготував особливу святкову програму: на глядачів чекають улюблені серіали, шоу та кінопрем’єри, які здатні підняти настрій та подарувати відчуття тепла й затишку.

Що подивитися на СТБ у новорічну ніч і святкові дні – телепрограма далі у матеріалі.

Обмежено придатні

31 грудня з 07:00 одразу всі серії

8-серійна комедійна драма про життя, яке змінила, але не зламала війна. Глибока й водночас легка історія про те, як війна впливає на звичайні українські родини. Як змінюються стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє, коли світ навколо вже не буде таким, як раніше.

Про складні вибори, емоційні гойдалки, теплі побутові моменти й здатність не втратити себе. Про кожного з нас — іноді розгублених, втомлених, іноді злих або смішних, але завжди чесних у своїх емоціях.

У ролях: Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дарʼя Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек.

Виробництво: Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ.

Спіймати Кайдаша

31 грудня з 13:00, одразу всі серії з перервою на новорічне привітання президента

Культовий серіал СТБ, перегляд якого в новорічні свята вже є сімейною традицією українців. Герої якого такі рідні, ніби частинка власної родини. А їхні діалоги давно стали крилатими.

Сучасні Кайдаші більш зухвалі і відверті, ніж їх класичні прототипи авторства Івана Нечуя-Левицького, але проблеми у них ті самі, що й сто років тому: сімейні конфлікти, побутові суперечки батьків та дітей, прагнення кращого життя і водночас страх починати щось змінювати. Улюблені Кайдаші зустрінуть цей новий рік разом з вами.

Шоуранерка: Наталка Ворожбит.

У ролях: Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Дарина Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська та інші.

Гімн, що об’єднає усю країну

у новорічну ніч о 00:00

Новий 2026 рік на телеканалах Starlight Media (СТБ, Новий канал, ICTV, ICTV2) розпочнеться в симфонії народного гімну, створеного медіагрупою спільно з рухом Жовта стрічка. Народний гімн пролунає від Львова до Алчевська, від Чернігова до Сімферополя, а його головними героями та авторами стали самі українці.

Партнерство найбільшої медіакомпанії та руху громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях покликане нагадати про важливість спільності та силу українського народу.

У Києві естафету привітань країни з Новим роком приймуть: Олена Фроляк, Фіма Костянтиновський, Юлія Зорій, Григорій Герман, В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Григорій Решетник, Яна Брензей, Олександр Терен, Олексій Новіков, Надія Матвєєва, Олександр Роменський, Олексій Суровцев, Ірина Мордусенко, Олександр Боднар, Олена Вознесенька, Альбіна Перерва, Віталіна Біблів, Михайло Соколовський, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук.

Музичною основою гімну стала фортепіанна версія у виконанні телеведучої телеканалу ICTV Оксани Гутцайт.

Концерт Monatik Так вмієш лиш ти

у новорічну ніч

Monatik у Палаці спорту в Києві зібрав близько 11 тис. шанувальників, які стали свідками наймасштабнішого шоу серії I.V. — концерту Так вмієш лиш ти на підтримку альбому Вічно танцююча людина. Цей вечір перевершив усі очікування й став підтвердженням того, що навіть у складні часи мистецтво здатне об’єднувати, надихати та дарувати надію.

У новорічну ніч телеканал СТБ покаже цей особливий музичний вечір. Глядачі СТБ побачать масштабне шоу з хітами альбому Вічно танцююча людина, яскравими дуетами із запрошеними артистами та улюбленими піснями.

Холостяк. Життя після проєкту

2 січня о 19:00

У фінальному епізоді Холостяк. Життя після проєкту героїні 14 сезону вперше відверто розкажуть, як змінилося їхнє життя після участі в реаліті. Що залишилося за кадром? Які почуття не потрапили в ефір? І з чим кожна з них вийшла з цього досвіду насправді?

До студії прийде і сам Тарас — щоб поставити крапки там, де для глядачів досі лишалися запитання. Чесні зізнання, несподівані подробиці та головне запитання, на яке чекають усі: чи разом Холостяк і його обраниця Надін після проєкту?

Ведучий: Григорій Решетнік.

Викрадена на Різдво. Новорічна прем’єра

3 січня о 19:00, одразу всі серії в ефірі СТБ та ексклюзивно на Sweet TV на будь-якому пристрої

У зимові свята ми всі прагнемо тепла, дива і трішки казки. Цього року телеканал СТБ підготував особливий подарунок для своїх глядачів — чотирисерійну мелодраму Викрадена на Різдво виробництва Starlight Production. Це легка новорічна історія, у якій поєдналися романтика, добрий гумор, авантюрний дух та неочікувані повороти. У головній ролі – зірка Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк.

Напередодні Різдва 35-річну Христину, звичайну маму двох підлітків, помилково викрадають замість дружини забудовника. Але замість втечі Христина вирішує залишитися — адже це її шанс змінити життя. Викрадач виявляється чесним лікарем, якого довели до відчаю. Разом вони розробляють план помсти проти корумпованого бізнесмена.

У ролях: Антоніна Хижняк, Роман Луцький, Катарина Файна, Олександр Соколов, Олександр Рудько, Артур Шурипа, Григорій Боковенко, Мирон Шувалов, Іван Новінський.

Виробництво: Starlight Production.

Джерело : СТБ