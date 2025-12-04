Телеведущий Алексей Суханов объяснил, почему певица София Ротару молчит о войне в Украине.

Отметим, что артистка регулярно поздравляет украинцев с праздниками и реагирует на российские атаки в сториз в Instagram, однако публичных заявлений с осуждением оккупантов она не делала.

Суханов о молчании Ротару

Алексей Суханов, который недавно анонсировал интервью с Ротару, заверил, что артистка готова к этому разговору и хочет расставить все точки над i.

Однако, по словам ведущего, есть определенное обстоятельство, которое мешает певице это сделать. Суханов подчеркнул, что Ротару “не просто так молчит” о войне.

— Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили, — сказал ведущий.

Суханов не стал раскрывать подробности, однако добавил, что Ротару небезразлично то, что происходит в нашей стране.

— Я не уполномочен (раскрывать, — Ред.), но, поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично, — пояснил ведущий.

Ранее о позиции Софии Ротару высказался Фагот, лидер группы ТНМК. Он предположил, что молчание артистки может быть связано с наличием имущества на оккупированной территории.

