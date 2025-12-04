Не просто так молчит: Суханов объяснил, почему Ротару не говорит о войне
- Алексей Суханов заявил, что хочет записать интервью с Софией Ротару.
- По словам ведущего, артистка тоже хочет расставить все точки над i, однако есть обстоятельство, которое ей мешает.
Телеведущий Алексей Суханов объяснил, почему певица София Ротару молчит о войне в Украине.
Отметим, что артистка регулярно поздравляет украинцев с праздниками и реагирует на российские атаки в сториз в Instagram, однако публичных заявлений с осуждением оккупантов она не делала.
Суханов о молчании Ротару
Алексей Суханов, который недавно анонсировал интервью с Ротару, заверил, что артистка готова к этому разговору и хочет расставить все точки над i.
Однако, по словам ведущего, есть определенное обстоятельство, которое мешает певице это сделать. Суханов подчеркнул, что Ротару “не просто так молчит” о войне.
— Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили, — сказал ведущий.
Суханов не стал раскрывать подробности, однако добавил, что Ротару небезразлично то, что происходит в нашей стране.
— Я не уполномочен (раскрывать, — Ред.), но, поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично, — пояснил ведущий.
Ранее о позиции Софии Ротару высказался Фагот, лидер группы ТНМК. Он предположил, что молчание артистки может быть связано с наличием имущества на оккупированной территории.
Фото: Алексей Суханов, София Ротару
Источник: іПсО і Люди