Онука співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, розпочала 2026 рік з відпочинку на елітному гірськолижному курорті Франції – Куршевелі.

Відпустку 24-річна дівчина провела в компанії російської блогерки Діани Манасір, доньки російського мільярдера з йорданським корінням Зіяда Манасіра.

Онука Ротару показалася з подругою-росіянкою

На особистій сторінці в Instagram Софія поділилася серією фото з відпочинку в Куршевелі. На одній зі світлин дівчина позує з подругою із Росії Діаною – вони зробили селфі в дзеркалі під час шопінгу.

У Telegram-каналі онука Ротару також опублікувала низку кадрів, зазначивши, що в цій поїзці вона “знову зрозуміла, як важливо мати своїх”.

– Наша зимова казка добігає кінця. Дуріти з розумними – рідкісна розкіш. Бути собою поруч з тими, хто розуміє з півслова – справжній подарунок. Серце тепле. Енергії через край. Хочеться творити! – додала Євдокименко.

До слова, свій Telegram-канал Софія веде російською мовою.

Діані Монасір 26 років, вона живе і розвиває бізнес в Росії. У Москві дівчина відкрила дім флористики і декору, а також започаткувала жіночий клуб і організовує ретрити в Сочі.

Софія Євдокименко – донька єдиного сина Софії Ротару Руслана і його дружини Світлани. Дівчина живе за кордоном і будує там кар’єру моделі та інфлюенсерки. Також вона відкрила власний бізнес – лінію косметичних засобів для догляду за обличчям і шиєю.

Фото: Софія Євдокименко