Государственное агентство Украины по вопросам кино закрыло украинский прокатный реестр для ряда фильмов, среди которых оказались голливудские блокбастеры и украинская историческая драма.

В течение 2025 года под запрет попали семь фильмов. Главная причина санкций – участие в съемках российских актеров, которые поддерживают агрессию против Украины или угрожают нацбезопасности государства.

Кто попал под запрет Госкино

Фильм Юрия Ильенко Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия, снятый в 2010 году, попал под запрет из-за участия в нем Никиты Джигурды. Актер уже давно находится в “черном списке” из-за своей агрессивной антиукраинской позиции.

Под запрет попали и мировые хиты, в которых засветились россияне. В частности, из-за участия актера Юрия Колокольникова украинцы больше не увидят на официальных площадках:

интеллектуальный триллер Кристофера Нолана Тенет ;

; комедийный боевик Телохранитель киллера ;

; супергеройский фильм от Marvel Крейвен-охотник ;

; криминальный триллер Поймать с поличным режиссера Даррена Аронофски.

Кроме того, под запрет попала драма Стивена Спилберга Терминал из-за участия в ней путиниста Валерия Николаева, известного украинцам по сериалу День рождения Буржуя.

Также по запросу телеканала ICTV из реестра убрали семейную ленту Макс 2: Герой Белого дома.

Хронология запретов

Количество запретов в 2025 году стало рекордным за последнее время. Если в 2024 году под санкции не попал ни один фильм, а в 2023 году их было только два, то сейчас фильтрация контента стала значительно жестче.

Напомним, что прошлой осенью украинские стриминговые платформы также удалили фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова.

Из-за этого на сервисах стали недоступными четвертый сезон Игры престолов, третий сезон Белого Лотоса, фильмы Тенет и Крейвен-охотник.