Нолан, Спилберг и Аронофски: какие фильмы запретило Госкино в 2025 году
- Госкино в 2025 году запретило показ семи фильмов в Украине.
- Главная причина запретов – участие в фильмах российских актеров-путинистов.
- Количество запретов в 2025 году выросло по сравнению с предыдущими годами.
Государственное агентство Украины по вопросам кино закрыло украинский прокатный реестр для ряда фильмов, среди которых оказались голливудские блокбастеры и украинская историческая драма.
В течение 2025 года под запрет попали семь фильмов. Главная причина санкций – участие в съемках российских актеров, которые поддерживают агрессию против Украины или угрожают нацбезопасности государства.
Кто попал под запрет Госкино
Фильм Юрия Ильенко Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия, снятый в 2010 году, попал под запрет из-за участия в нем Никиты Джигурды. Актер уже давно находится в “черном списке” из-за своей агрессивной антиукраинской позиции.
Под запрет попали и мировые хиты, в которых засветились россияне. В частности, из-за участия актера Юрия Колокольникова украинцы больше не увидят на официальных площадках:
- интеллектуальный триллер Кристофера Нолана Тенет;
- комедийный боевик Телохранитель киллера;
- супергеройский фильм от Marvel Крейвен-охотник;
- криминальный триллер Поймать с поличным режиссера Даррена Аронофски.
Кроме того, под запрет попала драма Стивена Спилберга Терминал из-за участия в ней путиниста Валерия Николаева, известного украинцам по сериалу День рождения Буржуя.
Также по запросу телеканала ICTV из реестра убрали семейную ленту Макс 2: Герой Белого дома.
Хронология запретов
Количество запретов в 2025 году стало рекордным за последнее время. Если в 2024 году под санкции не попал ни один фильм, а в 2023 году их было только два, то сейчас фильтрация контента стала значительно жестче.
Напомним, что прошлой осенью украинские стриминговые платформы также удалили фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова.
Из-за этого на сервисах стали недоступными четвертый сезон Игры престолов, третий сезон Белого Лотоса, фильмы Тенет и Крейвен-охотник.