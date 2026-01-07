Державне агентство України з питань кіно закрило український прокатний реєстр для низки стрічок, серед яких опинилися голлівудські блокбастери та українська історична драма.

Протягом 2025 року під заборону потрапили сім фільмів. Головна причина санкцій – участь у зйомках російських акторів, які підтримують агресію проти України або загрожують нацбезпеці держави.

Хто потрапив під заборону Держкіно

Фільм Юрія Іллєнка Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія, знятий у 2010 році, потрапив під заборону через участь у ньому Микити Джигурди. Актор уже давно перебуває у “чорному списку” через свою агресивну антиукраїнську позицію.

Під заборону потрапили й світові хіти, у яких засвітилися росіяни. Зокрема через участь актора Юрія Колокольнікова українці більше не побачать на офіційних майданчиках:

інтелектуальний трилер Крістофера Нолана Тенет ;

; комедійний бойовик Тілоохоронець кілера ;

; супергеройський фільм від Marvel Крейвен-мисливець ;

; кримінальний трилер Спіймати на гарячому режисера Даррена Аронофскі.

Крім того, під заборону потрапила драма Стівена Спілберга Термінал через участь у ній путініста Валерія Ніколаєва, відомого українцям за серіал День народження Буржуя.

Також за запитом телеканалу ICTV з реєстру прибрали сімейну стрічку Макс 2: Герой Білого дому.

Хронологія заборон

Кількість заборон у 2025 році стала рекордною за останній час. Якщо у 2024-му під санкції не потрапив жоден фільм, а у 2023-му їх було лише два, то зараз фільтрація контенту стала значно жорсткішою.

Нагадаємо, що минулої осені українські стримінгові платформи також прибрали фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова.

Через це на сервісах стали недоступними четвертий сезон Гри престолів, третій сезон Білого Лотоса, фільми Тенет і Крейвен-мисливець.