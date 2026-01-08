Вдова лідера гурту Adam Михайла Клименко, який помер у грудні минулого року, вшанувала його пам’ять. Саша Норова зворушливо звернулася до покійного чоловіка та розповіла про життя без нього.

Дружина Клименка про життя без коханого

Саша Норова вийшла на зв’язок у сториз в Instagram у середу, 7 січня, рівно через місяць після смерті Михайла Клименко.

Вона зізналася, що час не полегшив відчуття втрати і вона досі не може повірити в те, що її чоловіка вже немає в живих.

– Рівно місяць, як я тужу за тобою. Рівно місяць, як я мрію, щоб наснився ти мені. Рівно місяць, як я не вірю, що тебе ніколи вже не поцілую. Рівно місяць, як ціла вічність. Рівно місяць, як я чекаю на тебе, як дурна. Рівно місяць, як тебе нема, – написала дружина покійного артиста.

Нагадаємо, що лідер гурту Adam Михайло Клименко помер 7 грудня у віці 38 років. Понад два тижні музикант перебував у комі, а причиною різкого погіршення його стану став туберкульозний менінгіт.

Прощання з Клименком відбулося 9 грудня у Національній філармонії України. Поховали артиста у селі Луб’янка поблизу Гостомеля.

Фото: Саша Норова