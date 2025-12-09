В Киеве простились с Михаилом Клименко – лидером группы Adam, который скончался в результате туберкулезного менингита.

Церемония состоялась в Национальной филармонии Украины. Проститься с артистом пришли поклонники, коллеги и друзья, среди которых было немало украинских звезд.

Прощание с Михаилом Клименко

Вход возле филармонии украсили мольбертами с цитатами из песен ADAM, а в зале установили портрет музыканта и гроб, вокруг которого были живые цветы – именно об этом просила вдова Александра Норова.

Провести в последний путь музыканта пришли Владимир Дантес, Мишель Андраде, Марина Круть, Alyona Alyona, Kola, Дмитрий Монатик, Валерий Харчишин, Анатолий Анатолич и другие.

Михаила Клименко провожали под аплодисменты. Похоронили артиста в селе Лубянка возле Гостомеля.

Накануне церемонии подруга музыканта, бандуристка Марина Круть, поделилась в соцсетях трогательным постом.

На могиле парамедика Ирины Цыбух, которую похоронили в июне прошлого года, кто-то оставил венок с подсолнухами и лентой, на которой написано: “Мы еще споем вместе эту песню в нашем городе. А пока пойте с Мишей”. Об этом в Instagram написала мама Ирины, Оксана Цыбух.

Напомним, что сердце Михаила Клименко остановилось утром 7 декабря. В ноябре его жена сообщила, что он в коме из-за осложнений, вызванных болезнью.

Фото: группа Adam

