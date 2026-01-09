Победительница романтического реалити Холостяк 14, модель Надин Головчук рассказала об отношениях с главным героем Тарасом Цымбалюком и призналась, почему они расстались.

Почему Надин Головчук и Тарас Цымбалюк не вместе

По словам Надин, после финала Холостяка они с Тарасом откровенно поговорили и решили попробовать построить отношения вне проекта.

Около месяца пара поддерживала связь, девушка ездила на гастроли к Цымбалюку. Однако впоследствии Надин почувствовала, что между ними с Тарасом что-то пошло не так.

— Когда мы общались, я чувствовала, что что-то не так. У нас действительно были какие-то непонятные переписки, и я просто перестала ему писать. Я почувствовала, что что-то произошло. Был определенный день, определенное событие, которое меня удивило, и я решила отойти, потому что у меня когда-то было похожее в общении, когда где-то на горизонте мужчина не может забыть (бывшую, — Ред.). И я поняла, что мне этот опыт не нужен, — поделилась Головчук.

Впоследствии Цымбалюк записал Надин голосовое сообщение, в котором положил конец их отношениям. Девушка приняла это, ведь понимала, что никак не может повлиять на решение актера.

— Мне было больно и неприятно. Мы не ссорились, потому что я приняла это, но сейчас я понимаю, что мне было больно. Все то, что я услышала, его голосовое сообщение — это детский сад. У меня были разные состояния. Было супер плохо, потом я злилась на это. Я прожила несколько этапов своих чувств, а потом приняла это, — рассказала Надин.

Модель добавила, что сейчас чувств к Тарасу Цымбалюку у нее нет.

Ранее на постшоу Холостяк Цымбалюк рассказывал, что после проекта у него практически не было выходных и они с Надин могли видеться раз в две недели.

У актера было ощущение, будто они с Головчук пытаются “искусственно что-то запустить”, поэтому через некоторое время он затронул тему их отношений.

